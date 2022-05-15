《我的出走日記》預定年度十大好劇之一！喜歡這部劇的朋友，請務必去看同編劇的《住在清潭洞》

2022年是出好劇的一年，多部韓劇接連大爆，從《二十五，二十一》、《語意錯誤》、《我們的藍調時光》，到《社內相親》、《Again My Life》等等，當然還有這部《我的出走日記》。

《我的出走日記》沒有跌宕起伏、反轉不斷的狗血套路，也沒有霸總和貧窮女孩的風花雪月，有的只是我們普通人的柴米油鹽醬醋茶。如此平淡的劇情，男、女主甚至連小手都沒牽一下，故事節奏還頗為沉緩，卻為何能夠讓無數觀眾為之沉迷呢？因為它拍的就是我們平民百姓的職場、情感與生活啊，展現了現實世界里的頹喪一面，又總在無望時抓住人與人之間的那點溫熱，致鬱和治癒同在，讓觀眾們狠狠收穫了共鳴、撫慰與溫暖。



能把這類不受大眾市場歡迎的小眾題材劇拍出看過的人都忍不住盛讚一句的效果，極度依賴編劇的筆力，原來出自《我的大叔》的朴惠英之手啊。朴編劇深諳於如何將劇情推向極致的喪，然後再精準拆解負面情緒，為治癒做鋪墊，觀眾們的心與情緒也隨著劇情的深入，產生了共鳴。《我的大叔》和《我的出走日記》皆是如此，除了這兩部作品之外，不得不提她的另一部爆款電視劇——《住在清潭洞》了。



與《我的出走日記》沉緩風格完全不同，《住在清潭洞》反倒是黑色幽默風格，連畫面都要明快鮮豔得多。故事背景設定在2011年-2012年的首爾清潭洞（韓國富人區），大女主金惠子接手了一間漫畫屋，帶著家人和房客，住進了一座破舊的二層小樓裡，小樓夾在兩棟豪華大廈中間，顯得格格不入，當然，他們的收入、身份也和繁華的的清潭洞嚴重不符的，典型的富人區裡的貧民。千萬不要被170集的超長劇情勸退，30集後漸入佳境，笑料百出又極具諷刺性，通過荒誕的手法揭露社會的現實和人性，一群小人物有著各自的煩憂悲喜，在平凡的瑣事中守望相助，互相治癒，小樓也成了所有人的避風港。



《住在清潭洞》裡的玄宇（金顯佑 飾）和《我的出走日記》中的具先生（孫錫久 飾演）人設很像，前者是無業遊民，貌似遊手好閒，在別人都工作的時間他卻喜歡泡在惠子家開的漫畫屋，後期才顯露真實身份，實則是個放棄豪華房子，名牌跑車的富家子弟。後者也是類似的設定，具先生也沒有固定的工作，美貞（金智媛 飾）除了知道他姓「具」之外，對他一無所知。不過，按照朴編劇對於男一號的一貫設定，想必接下來會為具先生安排一個會讓所有人都驚訝的身世吧。



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