《我的出走日记》预定年度十大好剧之一！喜欢这部剧的朋友，请务必去看同编剧的《住在清潭洞》

2022年是出好剧的一年，多部韩剧接连大爆，从《二十五，二十一》、《语意错误》、《我们的蓝调时光》，到《社内相亲》、《Again My Life》等等，当然还有这部《我的出走日记》。

《我的出走日记》没有跌宕起伏、反转不断的狗血套路，也没有霸总和贫穷女孩的风花雪月，有的只是我们普通人的柴米油盐酱醋茶。如此平淡的剧情，男、女主甚至连小手都没牵一下，故事节奏还颇为沉缓，却为何能够让无数观众为之沉迷呢？因为它拍的就是我们平民百姓的职场、情感与生活啊，展现了现实世界里的颓丧一面，又总在无望时抓住人与人之间的那点温热，致郁和治愈同在，让观众们狠狠收获了共鸣、抚慰与温暖。



能把这类不受大众市场欢迎的小众题材剧拍出看过的人都忍不住盛赞一句的效果，极度依赖编剧的笔力，原来出自《我的大叔》的朴惠英之手啊。朴编剧深谙於如何将剧情推向极致的丧，然后再精准拆解负面情绪，为治愈做铺垫，观众们的心与情绪也随著剧情的深入，产生了共鸣。《我的大叔》和《我的出走日记》皆是如此，除了这两部作品之外，不得不提她的另一部爆款电视剧——《住在清潭洞》了。



与《我的出走日记》沉缓风格完全不同，《住在清潭洞》反倒是黑色幽默风格，连画面都要明快鲜艳得多。故事背景设定在2011年-2012年的首尔清潭洞（韩国富人区），大女主金惠子接手了一间漫画屋，带著家人和房客，住进了一座破旧的二层小楼里，小楼夹在两栋豪华大厦中间，显得格格不入，当然，他们的收入、身份也和繁华的的清潭洞严重不符的，典型的富人区里的贫民。千万不要被170集的超长剧情劝退，30集后渐入佳境，笑料百出又极具讽刺性，通过荒诞的手法揭露社会的现实和人性，一群小人物有著各自的烦忧悲喜，在平凡的琐事中守望相助，互相治愈，小楼也成了所有人的避风港。



《住在清潭洞》里的玄宇（金显佑 饰）和《我的出走日记》中的具先生（孙锡久 饰演）人设很像，前者是无业游民，貌似游手好闲，在别人都工作的时间他却喜欢泡在惠子家开的漫画屋，后期才显露真实身份，实则是个放弃豪华房子，名牌跑车的富家子弟。后者也是类似的设定，具先生也没有固定的工作，美贞（金智媛 饰）除了知道他姓「具」之外，对他一无所知。不过，按照朴编剧对於男一号的一贯设定，想必接下来会为具先生安排一个会让所有人都惊讶的身世吧。



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