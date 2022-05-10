《魔幻之音》池昌旭覺得自己還不夠帥？「演出漫改劇很有壓力，因為原著裡的男主角太帥了〜」

日前剛公開的音樂劇形式幻想電視劇《魔幻之音》，由池昌旭、黃寅燁以及崔成恩共同演出，而池昌旭在劇中飾演一位神秘的魔術師李乙，日前他也透過與韓媒的訪談中提到自己演出本劇的壓力所在。

《魔幻之音》劇情描述一位失去了夢想的少女，以及一位被強迫活在別人期待之下的少年，遇見了充滿傳奇的神祕魔術師李乙，將經歷一連串奇幻的故事。改編自河日權作家所創作的網路漫畫《安娜拉蘇瑪娜拉》，導演則是請來了《梨泰院Class》《雲畫的月光》的金成允導演，與第三次與導演合作的《雲畫的月光》金敏貞作家共同製作拍攝。

日前池昌旭與韓媒體Sports Chosun的訪談中曾提到，在拍攝《魔幻之音》之前曾看了原著漫畫《安娜拉蘇瑪娜拉》大約一半，理由是他認為看完全部原著對於演出作品並不見得有幫助，因為他所演出的「李乙」與原著中並不相同，與其說完全跟隨原著，其實應該是以理解原著中作者想要傳達的訊息來看原著內容，在不去混淆本劇的主要概念之下，重新創造這個角色。



也因為改編自原著漫畫，電視劇版本自然也受到原本這部漫畫的粉絲們關注。池昌旭坦言對於這個角色相當苦惱，因為這部漫畫原著有著相當廣大的粉絲們，也擔心有些畫面無法真實在電視劇中表現出來，而且他覺得漫畫中的男主角非常帥，他很擔心自己無法演出那份帥氣，於是比較傾向自己創造一個全新，更適合池昌旭的李乙。

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