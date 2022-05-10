《魔幻之音》池昌旭觉得自己还不够帅？「演出漫改剧很有压力，因为原著里的男主角太帅了〜」

日前刚公开的音乐剧形式幻想电视剧《魔幻之音》，由池昌旭、黄寅烨以及崔成恩共同演出，而池昌旭在剧中饰演一位神秘的魔术师李乙，日前他也透过与韩媒的访谈中提到自己演出本剧的压力所在。

《魔幻之音》剧情描述一位失去了梦想的少女，以及一位被强迫活在别人期待之下的少年，遇见了充满传奇的神秘魔术师李乙，将经历一连串奇幻的故事。改编自河日权作家所创作的网路漫画《安娜拉苏玛娜拉》，导演则是请来了《梨泰院Class》《云画的月光》的金成允导演，与第三次与导演合作的《云画的月光》金敏贞作家共同制作拍摄。

日前池昌旭与韩媒体Sports Chosun的访谈中曾提到，在拍摄《魔幻之音》之前曾看了原著漫画《安娜拉苏玛娜拉》大约一半，理由是他认为看完全部原著对於演出作品并不见得有帮助，因为他所演出的「李乙」与原著中并不相同，与其说完全跟随原著，其实应该是以理解原著中作者想要传达的讯息来看原著内容，在不去混淆本剧的主要概念之下，重新创造这个角色。



也因为改编自原著漫画，电视剧版本自然也受到原本这部漫画的粉丝们关注。池昌旭坦言对於这个角色相当苦恼，因为这部漫画原著有著相当广大的粉丝们，也担心有些画面无法真实在电视剧中表现出来，而且他觉得漫画中的男主角非常帅，他很担心自己无法演出那份帅气，於是比较倾向自己创造一个全新，更适合池昌旭的李乙。

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