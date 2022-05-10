《今日的網漫》金世正＋崔丹尼爾＋南潤壽新劇將於7月29日首播！

SBS的最新金土電視劇《今日的網漫》即將於7月29日首播，而本劇包含了《社內相親》金世正、《戀慕》南潤壽以及《幽靈》的崔丹尼爾，即將展開前後輩之間精彩的職場生活。

《今日的網漫》劇情描述柔道選手出身的溫心，因為受傷後放棄了自己投入了一輩子的運動，而來到網路漫畫編輯部就職，為了真正成長成為一位網漫編輯者而努力。本劇改編的原著為《重版出來》，受到相當多讀者喜愛，而將由《聽見你的聲音》《皮諾丘》《雖然三十但仍十七》《醫師耀漢》等人氣夯劇的導演趙秀沅PD執導。更請來大勢演員《社內相親》金世正、《戀慕》南潤壽以及《幽靈》的崔丹尼爾共同演出，已受到觀眾們的矚目。



透過《社內相親》的自然演出，深受觀眾們喜愛的金世正，將飾演劇中柔道選手出身的溫心一角。雖然曾是柔道國家代表隊的常備軍，卻因負傷而不得不放棄奧運的奪金夢想。不過從選手時期成為她最大安慰的唯一樂趣，也就是漫畫，她將積極挑戰全新領域的夢想。光憑以上的說明已經不難想像，這個角色有多適合給人形象正面積極又充滿活力的金世正。



而時隔4年再度回歸小螢幕的崔丹尼爾，在本劇中即將飾演網路漫畫部的副主編石志亨，總是帶著一副撲克臉讓人不知道他真正的想法，卻又用這副臉孔跟大家說笑緩解上班情緒，是一個相當不錯的上司，偶爾也會露出萌呆的一面，期待他的魅力。



曾在《人性課外課》《產後調理院》《怪物》《戀慕》等劇中參與演出的南潤壽，也令人期待他本次擔任男主角的演出。他將飾演智商150，追求完美的網路漫畫編輯部新進職員具俊英一角。以高分進入IT業界而被分配到網漫編輯部的他，即將迎來難以適應的職場生活，不過他的身邊出現了溫心，將協助他度過危機。製作組表示近日剛結束了劇本閱讀練習，將正式投入拍攝，三人的職場表現默契十足，將打造一個溫馨又讓大家產生高度共鳴的職場劇，希望帶給年輕的上班族更多鼓勵的訊息。《今日的網漫》將於7月29日與大家見面。

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