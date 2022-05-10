《今日的网漫》金世正＋崔丹尼尔＋南润寿新剧将於7月29日首播！

SBS的最新金土电视剧《今日的网漫》即将於7月29日首播，而本剧包含了《社内相亲》金世正、《恋慕》南润寿以及《幽灵》的崔丹尼尔，即将展开前后辈之间精彩的职场生活。

《今日的网漫》剧情描述柔道选手出身的温心，因为受伤后放弃了自己投入了一辈子的运动，而来到网路漫画编辑部就职，为了真正成长成为一位网漫编辑者而努力。本剧改编的原著为《重版出来》，受到相当多读者喜爱，而将由《听见你的声音》《皮诺丘》《虽然三十但仍十七》《医师耀汉》等人气夯剧的导演赵秀沅PD执导。更请来大势演员《社内相亲》金世正、《恋慕》南润寿以及《幽灵》的崔丹尼尔共同演出，已受到观众们的瞩目。



透过《社内相亲》的自然演出，深受观众们喜爱的金世正，将饰演剧中柔道选手出身的温心一角。虽然曾是柔道国家代表队的常备军，却因负伤而不得不放弃奥运的夺金梦想。不过从选手时期成为她最大安慰的唯一乐趣，也就是漫画，她将积极挑战全新领域的梦想。光凭以上的说明已经不难想像，这个角色有多适合给人形象正面积极又充满活力的金世正。



而时隔4年再度回归小萤幕的崔丹尼尔，在本剧中即将饰演网路漫画部的副主编石志亨，总是带著一副扑克脸让人不知道他真正的想法，却又用这副脸孔跟大家说笑缓解上班情绪，是一个相当不错的上司，偶尔也会露出萌呆的一面，期待他的魅力。



曾在《人性课外课》《产后调理院》《怪物》《恋慕》等剧中参与演出的南润寿，也令人期待他本次担任男主角的演出。他将饰演智商150，追求完美的网路漫画编辑部新进职员具俊英一角。以高分进入IT业界而被分配到网漫编辑部的他，即将迎来难以适应的职场生活，不过他的身边出现了温心，将协助他度过危机。制作组表示近日刚结束了剧本阅读练习，将正式投入拍摄，三人的职场表现默契十足，将打造一个温馨又让大家产生高度共鸣的职场剧，希望带给年轻的上班族更多鼓励的讯息。《今日的网漫》将於7月29日与大家见面。

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