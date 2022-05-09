【分集劇情】《還有明天》EP.12：俞和的憂鬱指數忽高忽低十分反常，朴中佶查看前世名簿有驚人發現！

【分集劇情】《還有明天》EP.12：俞和的憂鬱指數忽高忽低十分反常，朴中佶查看前世名簿有驚人發現！

韓劇   2022年5月9日   星期一08:00   Sani   5

（封面圖源：Netflix@《還有明天》截圖，FB@MBCdramanow）

MBC漫改劇《還有明天》講述陰間使者來到陽間阻止自殺的故事，這一集為林隆求代理的心結畫上句點。 下集預告裡，金英玉奶奶驚喜登場了！

（圖源：MBC官網《還有明天》海報）

*以下內容包括第12集關鍵劇情！
（圖源：KSD）

第12集：西天（下）

失去寶寶的母親

俞和（閔智雅 飾）希望在「小蜜蜂」出生後多一些時間陪伴，所以直到快要臨盆都堅持工作，不料被無禮客人推倒後失去了寶寶。 俞和認為是自己沒有守護好小蜜蜂，每天活在自責中。 每到夜晚她的憂鬱指數就會大幅下降，原來是在夢中照顧想像的寶寶不願醒來。
（圖源：Netflix@《還有明天》截圖）

遲到數百年的道歉

隆求進入俞和的夢中，以子女的立場懇請她活下去，不要斬斷與寶寶之間的姻緣。 見到俞和重新振作起來，隆求用超能力讓她看見前世記憶，等了幾百年終於對母親說出抱歉。隆求為她繫上紅線、告訴她小蜜蜂還會回來，而他則將回到危機管理組，作為陰間使者永遠守護她。
（圖源：Netflix@《還有明天》截圖）

未能出生的小孩

俞和依照隆求的說法在海岸沙灘上寫信，表示爸媽會等待小蜜蜂回來。 玉皇的庭院中來了四個小孩，玉皇給大家讀俞和的信，其中一個梳著辮子的女孩正是小蜜蜂，她已經準備好重新回去爸爸媽媽身邊。
（圖源：Netflix@《還有明天》截圖）

上鎖的名簿

朴中佶明明記得前世裡有具戀出現，具戀卻堅稱沒有，玉皇也說夢境與現實不同。 朴中佶想查看自己的名簿，發現前世以前的經歷竟然被玉皇上鎖，另一個同樣被鎖住的就是具戀。
（圖源：Netflix@《還有明天》截圖）

下集預告裡，李楨文（金英玉 飾）非常希望在死前見一次劉福熙（音，金容琳 飾）。 危機管理組找到劉福熙時，她正在擦拭慰安婦少女像：「我一直在尋找小時候的朋友，不久前才知道她成為了慰安婦。 」李楨文問劉福熙：「你是潤兒故鄉的朋友嗎？ 潤兒是從不放棄希望的孩子。 」劉福熙自責說：「是我把潤兒送去的。 」看來下一集也要準備好紙巾才能看啊！

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留言/評論
  • 這部意思好看，不是韓國大眾偏愛的戀愛劇，但很多單元看了心裡超有感觸的…我看到厭食症那段哭死…跟我經歷過的一模一樣 😭😭
    2小時前
  • 林代理這部很有哭點說真的，當時看與神同行1時也是，比起刻骨民心的愛情劇，這種親情的比較好哭
    1小時前
  • 我只是看文章都哭了，真的沒辦法看劇
    3小時前
  • 如以這劇全套是16集，每兩個故事；即4集後便說一個陰間使者的故事，如此相間兩條敍事線便較能吸引觀眾，收視率也會好一點。其實林代理應該向玉皇要求，再有一次做俞和的兒子的機會，以報前世未報的恩。這較現時的守護更好。
    2小時前
  • Eunice Cheng
    2小時前
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