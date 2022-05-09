【分集劇情】《還有明天》EP.12：俞和的憂鬱指數忽高忽低十分反常，朴中佶查看前世名簿有驚人發現！ McQueen STUDIO三部網漫推薦──《秘密關係》、《明天也是上班日！》、《水男孩──好想談戀愛！》

MBC漫改劇《還有明天》講述陰間使者來到陽間阻止自殺的故事，這一集為林隆求代理的心結畫上句點。 下集預告裡，金英玉奶奶驚喜登場了！

*以下內容包括第12集關鍵劇情！



第12集：西天（下）

失去寶寶的母親

俞和（閔智雅 飾）希望在「小蜜蜂」出生後多一些時間陪伴，所以直到快要臨盆都堅持工作，不料被無禮客人推倒後失去了寶寶。 俞和認為是自己沒有守護好小蜜蜂，每天活在自責中。 每到夜晚她的憂鬱指數就會大幅下降，原來是在夢中照顧想像的寶寶不願醒來。



遲到數百年的道歉

隆求進入俞和的夢中，以子女的立場懇請她活下去，不要斬斷與寶寶之間的姻緣。 見到俞和重新振作起來，隆求用超能力讓她看見前世記憶，等了幾百年終於對母親說出抱歉。隆求為她繫上紅線、告訴她小蜜蜂還會回來，而他則將回到危機管理組，作為陰間使者永遠守護她。



未能出生的小孩

俞和依照隆求的說法在海岸沙灘上寫信，表示爸媽會等待小蜜蜂回來。 玉皇的庭院中來了四個小孩，玉皇給大家讀俞和的信，其中一個梳著辮子的女孩正是小蜜蜂，她已經準備好重新回去爸爸媽媽身邊。



上鎖的名簿

朴中佶明明記得前世裡有具戀出現，具戀卻堅稱沒有，玉皇也說夢境與現實不同。 朴中佶想查看自己的名簿，發現前世以前的經歷竟然被玉皇上鎖，另一個同樣被鎖住的就是具戀。



下集預告裡，李楨文（金英玉 飾）非常希望在死前見一次劉福熙（音，金容琳 飾）。 危機管理組找到劉福熙時，她正在擦拭慰安婦少女像：「我一直在尋找小時候的朋友，不久前才知道她成為了慰安婦。 」李楨文問劉福熙：「你是潤兒故鄉的朋友嗎？ 潤兒是從不放棄希望的孩子。 」劉福熙自責說：「是我把潤兒送去的。 」看來下一集也要準備好紙巾才能看啊！



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