【分集剧情】《还有明天》EP.12：俞和的忧郁指数忽高忽低十分反常，朴中佶查看前世名簿有惊人发现！

【分集剧情】《还有明天》EP.12：俞和的忧郁指数忽高忽低十分反常，朴中佶查看前世名簿有惊人发现！

韩剧   2022年5月9日   星期一08:00   Sani   5

（封面图源：Netflix@《还有明天》截图，FB@MBCdramanow）

MBC漫改剧《还有明天》讲述阴间使者来到阳间阻止自杀的故事，这一集为林隆求代理的心结画上句点。 下集预告里，金英玉奶奶惊喜登场了！

（图源：MBC官网《还有明天》海报）

*以下内容包括第12集关键剧情！
（图源：KSD）

第12集：西天（下）

失去宝宝的母亲

俞和（闵智雅 饰）希望在「小蜜蜂」出生后多一些时间陪伴，所以直到快要临盆都坚持工作，不料被无礼客人推倒后失去了宝宝。 俞和认为是自己没有守护好小蜜蜂，每天活在自责中。 每到夜晚她的忧郁指数就会大幅下降，原来是在梦中照顾想像的宝宝不愿醒来。
（图源：Netflix@《还有明天》截图）

迟到数百年的道歉

隆求进入俞和的梦中，以子女的立场恳请她活下去，不要斩断与宝宝之间的姻缘。 见到俞和重新振作起来，隆求用超能力让她看见前世记忆，等了几百年终於对母亲说出抱歉。隆求为她系上红线、告诉她小蜜蜂还会回来，而他则将回到危机管理组，作为阴间使者永远守护她。
（图源：Netflix@《还有明天》截图）

未能出生的小孩

俞和依照隆求的说法在海岸沙滩上写信，表示爸妈会等待小蜜蜂回来。 玉皇的庭院中来了四个小孩，玉皇给大家读俞和的信，其中一个梳著辫子的女孩正是小蜜蜂，她已经准备好重新回去爸爸妈妈身边。
（图源：Netflix@《还有明天》截图）

上锁的名簿

朴中佶明明记得前世里有具恋出现，具恋却坚称没有，玉皇也说梦境与现实不同。 朴中佶想查看自己的名簿，发现前世以前的经历竟然被玉皇上锁，另一个同样被锁住的就是具恋。
（图源：Netflix@《还有明天》截图）

下集预告里，李桢文（金英玉 饰）非常希望在死前见一次刘福熙（音，金容琳 饰）。 危机管理组找到刘福熙时，她正在擦拭慰安妇少女像：「我一直在寻找小时候的朋友，不久前才知道她成为了慰安妇。 」李桢文问刘福熙：「你是润儿故乡的朋友吗？ 润儿是从不放弃希望的孩子。 」刘福熙自责说：「是我把润儿送去的。 」看来下一集也要准备好纸巾才能看啊！

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留言/评论
  • 這部意思好看，不是韓國大眾偏愛的戀愛劇，但很多單元看了心裡超有感觸的…我看到厭食症那段哭死…跟我經歷過的一模一樣 😭😭
    2小时前
  • 林代理這部很有哭點說真的，當時看與神同行1時也是，比起刻骨民心的愛情劇，這種親情的比較好哭
    1小时前
  • 我只是看文章都哭了，真的沒辦法看劇
    2小时前
  • 如以這劇全套是16集，每兩個故事；即4集後便說一個陰間使者的故事，如此相間兩條敍事線便較能吸引觀眾，收視率也會好一點。其實林代理應該向玉皇要求，再有一次做俞和的兒子的機會，以報前世未報的恩。這較現時的守護更好。
    2小时前
  • Eunice Cheng
    2小时前
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