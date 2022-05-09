【分集剧情】《还有明天》EP.12：俞和的忧郁指数忽高忽低十分反常，朴中佶查看前世名簿有惊人发现！ McQueen STUDIO三部网漫推荐――《秘密关系》、《明天也是上班日！》、《水男孩――好想谈恋爱！》

MBC漫改剧《还有明天》讲述阴间使者来到阳间阻止自杀的故事，这一集为林隆求代理的心结画上句点。 下集预告里，金英玉奶奶惊喜登场了！

*以下内容包括第12集关键剧情！



第12集：西天（下）

失去宝宝的母亲

俞和（闵智雅 饰）希望在「小蜜蜂」出生后多一些时间陪伴，所以直到快要临盆都坚持工作，不料被无礼客人推倒后失去了宝宝。 俞和认为是自己没有守护好小蜜蜂，每天活在自责中。 每到夜晚她的忧郁指数就会大幅下降，原来是在梦中照顾想像的宝宝不愿醒来。



迟到数百年的道歉

隆求进入俞和的梦中，以子女的立场恳请她活下去，不要斩断与宝宝之间的姻缘。 见到俞和重新振作起来，隆求用超能力让她看见前世记忆，等了几百年终於对母亲说出抱歉。隆求为她系上红线、告诉她小蜜蜂还会回来，而他则将回到危机管理组，作为阴间使者永远守护她。



未能出生的小孩

俞和依照隆求的说法在海岸沙滩上写信，表示爸妈会等待小蜜蜂回来。 玉皇的庭院中来了四个小孩，玉皇给大家读俞和的信，其中一个梳著辫子的女孩正是小蜜蜂，她已经准备好重新回去爸爸妈妈身边。



上锁的名簿

朴中佶明明记得前世里有具恋出现，具恋却坚称没有，玉皇也说梦境与现实不同。 朴中佶想查看自己的名簿，发现前世以前的经历竟然被玉皇上锁，另一个同样被锁住的就是具恋。



下集预告里，李桢文（金英玉 饰）非常希望在死前见一次刘福熙（音，金容琳 饰）。 危机管理组找到刘福熙时，她正在擦拭慰安妇少女像：「我一直在寻找小时候的朋友，不久前才知道她成为了慰安妇。 」李桢文问刘福熙：「你是润儿故乡的朋友吗？ 润儿是从不放弃希望的孩子。 」刘福熙自责说：「是我把润儿送去的。 」看来下一集也要准备好纸巾才能看啊！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻