《為何是吳秀才》首版劇照公開！出演的原因？徐玄振：「該角色像變色龍一樣，人物特點也很有趣」

SBS新劇《為何是吳秀才》講述因錯誤的選擇而夢想著走向錯誤的法學院女教授「吳秀才」，與一個曾經受冤入獄的法學院學生「孔燦」相戀，並修正了自己的人生，開啟一段心痛且心動的愛情故事。

徐玄振飾演了強忍後悔變得狠毒的明星律師「吳秀才」一角。他是TK律師事務所最年輕的合作伙伴律師，也是公認的一流王牌。

公開的劇照中，吳秀才以魅惑的魅力吸引視線。首先，在法庭上面對對方律師的吳秀才從容的微笑吸引人們的視線。只希望成功，卻不知道失敗，可以感受到他正直、自信。在法庭之外也沒有任何變化，在TK律師事務所律師們的競爭和牽制之間，一絲不苟的姿態和犀利的眼神讓人猜到了她之前是如何走到這個位置的激烈的時間。



選擇爲什麼是「吳秀才」的理由之一是「像變色龍一樣的角色」，徐玄振說：「吳秀才是個直言不諱、不想依靠別人的獨立的女人。爲了自己想要達到的目的而不擇手段地站在'善人'和'惡人'之間的人物這一點也很有趣。再加上爲了表現性格非常敏感、男性爲主流的環境下想要生存的女人，我們以'把自己關起來'的感覺，定下現在的服裝、髮型、化妝。」讓人更加期待破格變身。



另外，《為何是吳秀才》由《Doctors》、《浪漫醫生金師傅》、《當你沉睡時》朴秀真導演與新人金智恩作家合作打造，確定在6月3日首播。

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