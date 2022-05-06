金旻奎《全知干預視角》明天公開！經紀人說他像「大狗狗」，不能吃辣卻偏要點、邊吃邊擦汗XD

金旻奎身為貓奴，自己卻是大狗狗性格，真的太可愛啦！超期待本週六的《全知干預視角》~

金旻奎因電視劇《社內相親》超甜副線CP備受喜愛，7日將播出的《全知干預視角》第198期將首次公開他與經紀人的忙碌日常。

劇中的「車室長」個性沈穩、行事嚴謹，但現實中的金旻奎卻有著不同的魅力，用經紀人的話說：「很愛開玩笑，有大狗狗的美感。」節目裡金旻奎貼著面膜上車展現出最真實一面，還將分享自己愛用的私人物品，讓人十分好奇。



經紀人說金旻奎很不能吃辣，但金旻奎本人卻對辣的食物很有信心，點辣炒年糕時強調要「最辣的那種」，即便工作人員好心勸阻也不肯認輸：「我很會吃辣的！」最後他依次挑戰1度辣到3度辣，預告片裡已經看到他在不斷擦汗XD



經紀人覺得金旻奎每次貪心吃辣都很可愛，而到了健身房又很有男人味的「野性美」，忍不住自己也嘗試一下金旻奎的健身器械，發現自己只有「病弱美」XD



金旻奎說要教經紀人如何洗車，結果經紀人一邊擦洗一邊產生疑心：「我為什麽在這裡做這個呢？」金旻奎依舊十分開朗：「一直擦到現在是要怎麽辦啦！」經紀人：「感覺精神上已經瘋掉了。」



這期《全知干預視角》將在明晚11點10分公開！



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