《为何是吴秀才》首版剧照公开！出演的原因？徐玄振：「该角色像变色龙一样，人物特点也很有趣」

SBS新剧《为何是吴秀才》讲述因错误的选择而梦想著走向错误的法学院女教授「吴秀才」，与一个曾经受冤入狱的法学院学生「孔灿」相恋，并修正了自己的人生，开启一段心痛且心动的爱情故事。

徐玄振饰演了强忍后悔变得狠毒的明星律师「吴秀才」一角。他是TK律师事务所最年轻的合作伙伴律师，也是公认的一流王牌。

公开的剧照中，吴秀才以魅惑的魅力吸引视线。首先，在法庭上面对对方律师的吴秀才从容的微笑吸引人们的视线。只希望成功，却不知道失败，可以感受到他正直、自信。在法庭之外也没有任何变化，在TK律师事务所律师们的竞争和牵制之间，一丝不苟的姿态和犀利的眼神让人猜到了她之前是如何走到这个位置的激烈的时间。



选择爲什么是「吴秀才」的理由之一是「像变色龙一样的角色」，徐玄振说：「吴秀才是个直言不讳、不想依靠别人的独立的女人。爲了自己想要达到的目的而不择手段地站在'善人'和'恶人'之间的人物这一点也很有趣。再加上爲了表现性格非常敏感、男性爲主流的环境下想要生存的女人，我们以'把自己关起来'的感觉，定下现在的服装、发型、化妆。」让人更加期待破格变身。



另外，《为何是吴秀才》由《Doctors》、《浪漫医生金师傅》、《当你沉睡时》朴秀真导演与新人金智恩作家合作打造，确定在6月3日首播。

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