金旻奎《全知干预视角》明天公开！经纪人说他像「大狗狗」，不能吃辣却偏要点、边吃边擦汗XD

金旻奎身为猫奴，自己却是大狗狗性格，真的太可爱啦！超期待本周六的《全知干预视角》~

金旻奎因电视剧《社内相亲》超甜副线CP备受喜爱，7日将播出的《全知干预视角》第198期将首次公开他与经纪人的忙碌日常。

剧中的「车室长」个性沈稳、行事严谨，但现实中的金旻奎却有著不同的魅力，用经纪人的话说：「很爱开玩笑，有大狗狗的美感。」节目里金旻奎贴著面膜上车展现出最真实一面，还将分享自己爱用的私人物品，让人十分好奇。



经纪人说金旻奎很不能吃辣，但金旻奎本人却对辣的食物很有信心，点辣炒年糕时强调要「最辣的那种」，即便工作人员好心劝阻也不肯认输：「我很会吃辣的！」最后他依次挑战1度辣到3度辣，预告片里已经看到他在不断擦汗XD



经纪人觉得金旻奎每次贪心吃辣都很可爱，而到了健身房又很有男人味的「野性美」，忍不住自己也尝试一下金旻奎的健身器械，发现自己只有「病弱美」XD



金旻奎说要教经纪人如何洗车，结果经纪人一边擦洗一边产生疑心：「我为什麽在这里做这个呢？」金旻奎依旧十分开朗：「一直擦到现在是要怎麽办啦！」经纪人：「感觉精神上已经疯掉了。」



这期《全知干预视角》将在明晚11点10分公开！



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