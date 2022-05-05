《首爾Check in》李孝利指導嚴正化第一次成功完成倒立，溫暖一句話讓她瞬間爆哭！

時隔3個月，唱跳歌手流浪團李孝利、嚴正化、華莎、寶兒BoA、金元萱再次集結，一起度過了歡樂又溫馨的時光~

TVING原創綜藝《首爾Check in（首爾歡迎利）》講述在濟州島生活的李孝利來首爾工作時的日常，如結束行程後的住處、與誰見面、去哪兒等等。



上週五更新的《首爾Check in》第4期裡，一行人來到金元萱家吃飯聊天、做突襲直播，第二天早上孝利帶嚴正化和金元萱做瑜伽。 孝利為正化做倒立的示範，但正化因為缺乏信心而做不到，反而是放空頭腦的元萱一下就成功。



正化再次鼓起勇氣挑戰時，孝利站在身後鼓勵她：「有人會扶住妳、不讓妳跌倒。 對我來說，姐就是這樣的存在。 」讓正化突然感動。 努力幾次後正化也終於成功，感慨自己還沒嘗試就覺得做不到，尤其頭部後仰最難。 孝利看穿她是因為做過手術產生心理負擔，安慰道：「越是這種時候越要愛護它，伸展它、摸摸它。 」正化突然哽咽、低頭趴在瑜伽墊上，孝利也非常有sense地跟著趴下：「Namaste~喜愛自己的身體吧！稱讚自己的身體就能做得很好。 」



網友紛紛稱讚孝利非常有能量、越來越帥氣，感歎唱跳歌手流浪團的化學反應根本是歷代級。 孝利把正化視為solo女歌手的榜樣，正化也對孝利完全信任，兩人都在彼此的影響下不斷成長。



這期節目大家還分享了出道以來最喜歡的舞台，華莎的是GAON頒獎禮上最後一次唱《Twit》，因為心中充滿不捨、情緒非常棒，感覺和歌曲成為了一體。 姐姐們看這個舞台時也稱讚不已，感歎華莎一上臺就仿彿換了一個人，展現出非常不同的魅力：



寶兒最滿意的舞台是MKMF的《Girls On Top》，孝利最喜歡的是勞軍演出的《Hey Mr. Big》，還有嚴正化親手製作翅膀道具的《Poison》、大前輩金元萱在29屆大鍾獎的《化裝舞會》，姐姐們的舞台全都超經典，看起來真是種享受！

▽寶兒《Girls On Top》



▽李孝利《Hey Mr. Big》



▽嚴正化《Poison》



▽金元萱《化裝舞會》



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