《首尔Check in》李孝利指导严正化第一次成功完成倒立，温暖一句话让她瞬间爆哭！

时隔3个月，唱跳歌手流浪团李孝利、严正化、华莎、宝儿BoA、金元萱再次集结，一起度过了欢乐又温馨的时光~

TVING原创综艺《首尔Check in（首尔欢迎利）》讲述在济州岛生活的李孝利来首尔工作时的日常，如结束行程后的住处、与谁见面、去哪儿等等。



上周五更新的《首尔Check in》第4期里，一行人来到金元萱家吃饭聊天、做突袭直播，第二天早上孝利带严正化和金元萱做瑜伽。 孝利为正化做倒立的示范，但正化因为缺乏信心而做不到，反而是放空头脑的元萱一下就成功。



正化再次鼓起勇气挑战时，孝利站在身后鼓励她：「有人会扶住你、不让你跌倒。 对我来说，姐就是这样的存在。 」让正化突然感动。 努力几次后正化也终於成功，感慨自己还没尝试就觉得做不到，尤其头部后仰最难。 孝利看穿她是因为做过手术产生心理负担，安慰道：「越是这种时候越要爱护它，伸展它、摸摸它。 」正化突然哽咽、低头趴在瑜伽垫上，孝利也非常有sense地跟著趴下：「Namaste~喜爱自己的身体吧！称赞自己的身体就能做得很好。 」



网友纷纷称赞孝利非常有能量、越来越帅气，感叹唱跳歌手流浪团的化学反应根本是历代级。 孝利把正化视为solo女歌手的榜样，正化也对孝利完全信任，两人都在彼此的影响下不断成长。



这期节目大家还分享了出道以来最喜欢的舞台，华莎的是GAON颁奖礼上最后一次唱《Twit》，因为心中充满不舍、情绪非常棒，感觉和歌曲成为了一体。 姐姐们看这个舞台时也称赞不已，感叹华莎一上台就仿佛换了一个人，展现出非常不同的魅力：



宝儿最满意的舞台是MKMF的《Girls On Top》，孝利最喜欢的是劳军演出的《Hey Mr. Big》，还有严正化亲手制作翅膀道具的《Poison》、大前辈金元萱在29届大钟奖的《化装舞会》，姐姐们的舞台全都超经典，看起来真是种享受！

▽宝儿《Girls On Top》



▽李孝利《Hey Mr. Big》



▽严正化《Poison》



▽金元萱《化装舞会》



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