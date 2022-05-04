《怪異》具教煥熱戀導演女友九年，２人情侶檔經營YouTube Channel！

韓國知名導演延尚昊載譽國際，近日他以編劇身份主理全新懸疑韓劇《怪異》，該劇更雲集具教煥、申鉉彬、金志映和朴浩山等多位實力派演員演出！

近年具教煥憑《屍殺半島》、《D.P：逃兵追緝令》等作品成為大勢新星，去年還與李政宰 、鄭好娟一同獲選為「2021年度最佳演員」，演出備受肯定！



畢業於首爾藝術大學電影系的他除了演技出眾，還身兼製作人和導演，更數度為電影擔任美術、服裝指導，堪稱圈中才子！因此不少藝人曾點名想與他合作，李帝勳便試過在頒獎禮上公然「示愛」：「現場有一位我很想合作的演員，就是具教煥，一定要一起演戲！」月前二人亦宣布主演電影《逃脫》，令不少粉絲戲稱李帝勳夢想成真，是最成功的「追星族」。



在韓國影壇「男女通殺」，現實中的具教煥卻是不折不扣的長情男！前年他被爆和電影導演李玉燮交往七年，二人隨即大方認愛，更稱對方為靈魂伴侶，關係羨煞旁人！



兩人也一同經營YouTube頻道（[2x9HD]구교환X이옥섭；[2x9HD]具教煥X李玉燮），除了記錄生活點滴，「導演情侶檔」也拍攝了不少藝術短片，當中具教煥更有大膽露股的情節！



全新懸疑韓劇《怪異》講述一尊神秘「鬼佛」（被鬼附身的佛像）的出現，災難吞噬了整個村莊，人們不僅能夠看見内心的恐懼、黑暗面也逐漸浮現！研究超自然現象的怪才考古學家鄭基勳（具教煥飾）在調查「鬼火」的過程中，遇到了難以置信的奇異現象；其前妻李秀珍（申鉉彬飾）在失去唯一的女兒後，決定放下一切回到晉陽郡，卻遭遇到原因不明的可怕災難！二人為了追查真相走訪村莊，卻接連發生了多起超自然奇幻事件⋯⋯《怪異》全數六集已登陸「黃Viu煲劇平台」，喜歡奇異題材的觀眾萬勿錯過！

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