《怪异》具教焕热恋导演女友九年，２人情侣档经营YouTube Channel！

韩国知名导演延尚昊载誉国际，近日他以编剧身份主理全新悬疑韩剧《怪异》，该剧更云集具教焕、申铉彬、金志映和朴浩山等多位实力派演员演出！

近年具教焕凭《尸杀半岛》、《D.P：逃兵追缉令》等作品成为大势新星，去年还与李政宰 、郑好娟一同获选为「2021年度最佳演员」，演出备受肯定！



毕业於首尔艺术大学电影系的他除了演技出众，还身兼制作人和导演，更数度为电影担任美术、服装指导，堪称圈中才子！因此不少艺人曾点名想与他合作，李帝勋便试过在颁奖礼上公然「示爱」：「现场有一位我很想合作的演员，就是具教焕，一定要一起演戏！」月前二人亦宣布主演电影《逃脱》，令不少粉丝戏称李帝勋梦想成真，是最成功的「追星族」。



在韩国影坛「男女通杀」，现实中的具教焕却是不折不扣的长情男！前年他被爆和电影导演李玉燮交往七年，二人随即大方认爱，更称对方为灵魂伴侣，关系羡煞旁人！



两人也一同经营YouTube频道（[2x9HD]구교환X이옥섭；[2x9HD]具教焕X李玉燮），除了记录生活点滴，「导演情侣档」也拍摄了不少艺术短片，当中具教焕更有大胆露股的情节！



全新悬疑韩剧《怪异》讲述一尊神秘「鬼佛」（被鬼附身的佛像）的出现，灾难吞噬了整个村庄，人们不仅能够看见内心的恐惧、黑暗面也逐渐浮现！研究超自然现象的怪才考古学家郑基勋（具教焕饰）在调查「鬼火」的过程中，遇到了难以置信的奇异现象；其前妻李秀珍（申铉彬饰）在失去唯一的女儿后，决定放下一切回到晋阳郡，却遭遇到原因不明的可怕灾难！二人为了追查真相走访村庄，却接连发生了多起超自然奇幻事件⋯⋯《怪异》全数六集已登陆「黄Viu煲剧平台」，喜欢奇异题材的观众万勿错过！

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻