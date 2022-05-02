《认识的哥哥》PSY称赞BTS SUGA相当有才华！笑著表示：「想在节目上特别感谢他主动找我合作」

《认哥》成员们看到 SUGA 出现在 PSY 的反应超激动～，真的是历代级别的合作啊。

JTBC 热门综艺节目《认识的哥哥》上周六邀请到了以新歌《That That》回归的 PSY，他也在节目中聊到了与自己合作的 BTS 防弹少年团成员 SUGA，并透过节目表达自己的感谢。



录制节目时 MV 还未公开，所以《认哥》成员们并不知道和 PSY 合作的人是谁，所以看到 SUGA 登场大家都吓了一大跳！「好惊讶！不敢相信。」、「歌真的很帅气」、「当中竟然有两个国际巨星耶」



PSY 表示 BTS 成员们在采访中说过：「很感谢 PSY 开拓了欧美市场。」对他来说是个很神气的缘份，前阵子有个未知号码传讯息给他，内容写著：「前辈，我是 SUGA，麻烦请与我联系。」



见了面后才知道，原来是想要给 PSY 自己制作的歌曲，当时带来了伴奏，问我：「这首歌前辈可以唱吗？」我回他：「有什么不能唱的吗？」因为 PSY 知道，SUGA 除了舞台表演很棒，也很会写歌，还跟 IU、Heize 等多位歌手合作过，非常有才华。



之后两人就互相往来，一起合作完成了歌曲，还一起合唱，也帮他拍了 MV，PSY 表示：「我想藉著这个机会，一定要（在节目上）跟他说声感谢。」



▼节目片段：



▼《That That》MV：



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