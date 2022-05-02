《认识的哥哥》PSY称赞BTS SUGA相当有才华！笑著表示：「想在节目上特别感谢他主动找我合作」

《认识的哥哥》PSY称赞BTS SUGA相当有才华！笑著表示：「想在节目上特别感谢他主动找我合作」

综艺   2022年5月2日   星期一09:00   MiJimin   1

（封面图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）

《认哥》成员们看到 SUGA 出现在 PSY 的反应超激动～，真的是历代级别的合作啊。

JTBC 热门综艺节目《认识的哥哥》上周六邀请到了以新歌《That That》回归的 PSY，他也在节目中聊到了与自己合作的 BTS 防弹少年团成员 SUGA，并透过节目表达自己的感谢。
（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）

录制节目时 MV 还未公开，所以《认哥》成员们并不知道和 PSY 合作的人是谁，所以看到 SUGA 登场大家都吓了一大跳！「好惊讶！不敢相信。」、「歌真的很帅气」、「当中竟然有两个国际巨星耶」
（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）

PSY 表示 BTS 成员们在采访中说过：「很感谢 PSY 开拓了欧美市场。」对他来说是个很神气的缘份，前阵子有个未知号码传讯息给他，内容写著：「前辈，我是 SUGA，麻烦请与我联系。」
（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）

见了面后才知道，原来是想要给 PSY 自己制作的歌曲，当时带来了伴奏，问我：「这首歌前辈可以唱吗？」我回他：「有什么不能唱的吗？」因为 PSY 知道，SUGA 除了舞台表演很棒，也很会写歌，还跟 IU、Heize 等多位歌手合作过，非常有才华。
（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）

之后两人就互相往来，一起合作完成了歌曲，还一起合唱，也帮他拍了 MV，PSY 表示：「我想藉著这个机会，一定要（在节目上）跟他说声感谢。」
（图源：friDay影音@《认识的哥哥》截图）

▼节目片段：

▼《That That》MV：

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留言/评论
  • Yoongi 太棒了 才華洋溢
    1小时前
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