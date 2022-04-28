《名不虛傳》和《女神降臨》售後！文佳煐給金南佶＆車銀優送上咖啡車「我的許任大人、我的修豪神」

文佳煐給正在拍攝《Island》的金南佶、車銀優送上應援咖啡車，旁邊的看板也寫著：「我的許任大人」、「我的修豪（守護）神」。

文佳煐在2017年和金南佶合作《名不虛傳》，在2020年和車銀優搭擋《女神降臨》，這兩部都是經典的韓劇啊～看到還有售後，相信劇迷們都很開心吧！



另外，文佳煐和呂珍九主演的tvN新劇《Link：盡情吃，用力愛》也將在6月6日播出，該劇講述某天一位男人突然能和一位女人共享感情，一起感受著她的各種喜悅、悲傷和痛苦的故事。兩人在童星時期曾一起出演過《自鳴鼓》和《名家》，時隔12年後以成人身分再次合作，讓不少人都相當期待！



而OCN新劇《Island》由金南佶、李多熙、車銀優、盛駿主演，改編自漫畫《靈甲鬼修羅》，講述為了消滅人類世界的妖怪們，把出現在濟州島的財閥繼承女當作獵物而展開的故事，是一部驅魔主題的奇幻英雄劇，這個陣容是一定要追的啊！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞