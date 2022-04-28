《名不虚传》和《女神降临》售后！文佳煐给金南佶＆车银优送上咖啡车「我的许任大人、我的修豪神」

文佳煐给正在拍摄《Island》的金南佶、车银优送上应援咖啡车，旁边的看板也写著：「我的许任大人」、「我的修豪（守护）神」。

文佳煐在2017年和金南佶合作《名不虚传》，在2020年和车银优搭挡《女神降临》，这两部都是经典的韩剧啊～看到还有售后，相信剧迷们都很开心吧！



另外，文佳煐和吕珍九主演的tvN新剧《Link：尽情吃，用力爱》也将在6月6日播出，该剧讲述某天一位男人突然能和一位女人共享感情，一起感受著她的各种喜悦、悲伤和痛苦的故事。两人在童星时期曾一起出演过《自鸣鼓》和《名家》，时隔12年后以成人身分再次合作，让不少人都相当期待！



而OCN新剧《Island》由金南佶、李多熙、车银优、盛骏主演，改编自漫画《灵甲鬼修罗》，讲述为了消灭人类世界的妖怪们，把出现在济州岛的财阀继承女当作猎物而展开的故事，是一部驱魔主题的奇幻英雄剧，这个阵容是一定要追的啊！



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