新總統尹錫悅能出演《劉QUIZ》，現任總統文在寅卻被拒絕了！節目組甩鍋劉在錫：是他不喜歡政治人物

韓國新任總統尹錫悅出演綜藝劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，引發了韓國網民的沸騰熱議。

前段時間tvN電視台播出了新總統尹錫悅參加的綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，這是尹錫悅贏得韓國總統大選後首次亮相綜藝節目，節目中他吐露當選總統後的心路歷程。節目錄製當時坊間就有不少反對的聲音，但該節目依舊播出。

因為這期節目的播出，主持人劉在錫也被捲入風波，被批「有政治色彩」。 有媒體爆料稱去年青瓦台工作人員曾聯繫過節目組諮詢總統文在寅出演節目，但卻被節目組以不符合節目宗旨為由拒絕了，暗指tvN背後的CJ傳媒公司和尹錫悅有私交，利用綜藝節目宣傳政治利益。CJ傳媒因為輿論壓力，確認再三給出的答復是「劉在錫不怎麼喜歡政治人物」，甩鍋給了主持人。 並且節目組還以相同的理由拒絕過現任國務總理以及本屆大選以微弱差距輸給尹錫悅的李在明。



因為這個原因，在尹錫悅亮相節目之後，很難不讓民眾們猜測尹錫悅的出演是否也是劉在錫同意的。不過，節目組又很快否認了這一猜測，稱劉在錫和曹世鎬在節目錄製之前完全不知道嘉賓會是新總統。兩人錄製當天到了現場發現有很多警衛員，這才知道新總統來了。

由於該節目雙重標準的爭議，劉在錫也不可避免地形象遭到打擊，引來廣大韓國網民的討論，有人指出：「今天就是和劉大神分別的日子」、「劉在錫是被迫站隊嗎」、「國民MC是被利益集團推出來的犧牲品吧」等。在此過程中，有不少網民留言過激，開始攻擊劉在錫，最後逼得劉在錫不得不起訴惡評者，這也是他職業生涯中第一次起訴網民。



其實在韓國，民眾很反感政治干涉娛樂，娛樂為政治代言這類事情，大選當日很多明星都會小心穿搭衣服，害怕因衣服顏色被說成支持某位候選人。這次劉在錫因為新總統而被推上輿論的風口浪尖，難逃被批的命運。

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