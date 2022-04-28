新总统尹锡悦能出演《刘QUIZ》，现任总统文在寅却被拒绝了！节目组甩锅刘在锡：是他不喜欢政治人物

韩国新任总统尹锡悦出演综艺刘在锡主持的《刘QUIZ ON THE BLOCK》，引发了韩国网民的沸腾热议。

前段时间tvN电视台播出了新总统尹锡悦参加的综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》，这是尹锡悦赢得韩国总统大选后首次亮相综艺节目，节目中他吐露当选总统后的心路历程。节目录制当时坊间就有不少反对的声音，但该节目依旧播出。

因为这期节目的播出，主持人刘在锡也被卷入风波，被批「有政治色彩」。 有媒体爆料称去年青瓦台工作人员曾联系过节目组谘询总统文在寅出演节目，但却被节目组以不符合节目宗旨为由拒绝了，暗指tvN背后的CJ传媒公司和尹锡悦有私交，利用综艺节目宣传政治利益。CJ传媒因为舆论压力，确认再三给出的答复是「刘在锡不怎么喜欢政治人物」，甩锅给了主持人。 并且节目组还以相同的理由拒绝过现任国务总理以及本届大选以微弱差距输给尹锡悦的李在明。



因为这个原因，在尹锡悦亮相节目之后，很难不让民众们猜测尹锡悦的出演是否也是刘在锡同意的。不过，节目组又很快否认了这一猜测，称刘在锡和曹世镐在节目录制之前完全不知道嘉宾会是新总统。两人录制当天到了现场发现有很多警卫员，这才知道新总统来了。

由於该节目双重标准的争议，刘在锡也不可避免地形象遭到打击，引来广大韩国网民的讨论，有人指出：「今天就是和刘大神分别的日子」、「刘在锡是被迫站队吗」、「国民MC是被利益集团推出来的牺牲品吧」等。在此过程中，有不少网民留言过激，开始攻击刘在锡，最后逼得刘在锡不得不起诉恶评者，这也是他职业生涯中第一次起诉网民。



其实在韩国，民众很反感政治干涉娱乐，娱乐为政治代言这类事情，大选当日很多明星都会小心穿搭衣服，害怕因衣服颜色被说成支持某位候选人。这次刘在锡因为新总统而被推上舆论的风口浪尖，难逃被批的命运。

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