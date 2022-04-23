尹錫悅現身《劉Quiz》惹議！劉在錫強顏歡笑疑似事先不知情，新消息文在寅秘書開槓CJ娛樂

20日，韓國準總統尹錫悅現身劉在錫與曹世鎬主持的談話性節目《劉Quiz On The Block》引發觀眾反彈，被批判政治不中立、背離《劉Quiz》傾聽民心的主旨。

▼前情提要



節目播出之後，批判言論排山倒海而來，也出現聲音討論劉在錫與整個製作組可能是臨時迎來尹錫悅，事前完全不知道尹錫悅要上節目，因為開場氣氛特別尷尬，劉在錫表情疑似強顏歡笑，他還說：「現在氣氛非常森嚴，《劉Quiz》前所未有的氛圍，我們也是……確實很慌張……」



其實早在播出前的19日，娛樂記者出身的知名YouTube李鎮浩，就在個人頻道爆料整個《劉Quiz》只有極少數人知道尹錫悅要出演，當天劉在錫與曹世鎬到達拍攝現場，發現現場戒備森嚴，而且連經紀人也無法進入，都嚇了一跳。李鎮浩也替劉在錫聲援，認為指責劉在錫利用此事作為政治跳板是無稽之談：「劉在錫有那種權力干涉製作組邀請誰嗎？」



而最新消息，青瓦台禮賓秘書官卓賢民21日於SNS發文，表示認為尹錫悅演出沒有任何問題，但指責CJ娛樂去年4月以節目拒絕了文在寅總統與青瓦台髮型師、皮鞋師傅等人的演出請求，事後又向媒體說謊「未曾收到任何出演諮詢」，表明自己保留了當時和節目負責人的所有通聯紀錄。

卓賢民文末意有所指的說：「我們尊重製作組的決定，因為不希望某個節目受到外來壓力影響，相信這種態度是對文化藝術的發展是正確的態度。相信尹當選人的出演是經過製作組的深思熟慮。」



「劉在錫事先可能不知情」一事仍在網路上被廣為討論，心疼劉在錫的言論相當多，大家都想知道從經紀公司、出演者、製作團隊、電視台tvN到製作公司CJ娛樂「到底發生什麼事？」，CJ娛樂在節目播出過後都未發表任何官方聲明。



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