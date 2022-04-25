《第六感3》美珠問劉在錫：歐巴，我這個月生理期來了嗎？引韓網熱議：越界VS不要月經羞恥

李美珠和Jessi在綜藝節目《第六感3》中大聊女性生理期，引爆韓網熱議。
節目中Jessi背著雙肩包亮相，劉在錫好奇地問她是不是要去上學，一向言行舉止十分豪放的Jessi竟然有些羞赧地回答稱是：「並不是，是那個來了」。一旁的美珠也說：「今天誰也不要碰姐姐，姐姐今天不行。」
看到Jessi一直都很害羞，吳娜拉調侃道：「上周誰是生理期？」女生們恣意的話題聽得劉在錫不知該如何是好，連忙表示：「你們真的是把我當親哥哥來看待，真的是...」 美珠接著說：「我因為COVID-19的後遺症已經兩個月沒來月經了。 」
劉在錫聽完之後立馬阻止她：「行了，別再說了，這是在錄節目啊。」美珠依然堅持說：「我還問歐巴（劉在錫）：『歐巴我這月來了嗎？』」劉在錫表示：「我真的太無語了。 」
相關內容播出後，美珠和劉在錫的對話就在韓網上引發爭議，眾人爭論的焦點就是「月經羞恥」。 有網友表示：「為什麼要問劉在錫呢，畢竟他是有家庭的人」、「那些說這樣問男生也無所謂的人，試想一下如果是你老公的公司女生後輩問你老公'歐巴，這個月我有沒有來'，你會怎麼想？ 雖然我們不要因為月經而羞恥，但也請大家注意分寸」、「這都什麼年代了，居然還覺得月經羞恥，這就是女性每個月會遇到的事情，會因為生理期而不舒服，怎麼沒有人因為感冒不舒服而感到羞恥呢」、「他們的關係其實也算是同事吧，在公司里真的沒有男、 女同事隨意討論生理期的事情」、「我看這期的時候只覺得很搞笑，為什麼會引發這個爭議呢」等。
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