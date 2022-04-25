《第六感3》美珠問劉在錫：歐巴，我這個月生理期來了嗎？引韓網熱議：越界VS不要月經羞恥

自己覺得這爭議跟保守不保守沒什麼關係。月經就是一件很正常的事，沒什麼不能聊的。只是就像劉在錫說的「這是在錄節目」，隱私就留在私下大聊就好🙂可能就像吃飯聽到別桌大聊性事那樣，不是不能聊，但需要看場合。 喜歡美珠的真實，但問劉在錫「歐巴我這月來了嗎？」確實是有點不妥。