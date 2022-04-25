《第六感3》美珠问刘在锡：欧巴，我这个月生理期来了吗？引韩网热议：越界VS不要月经羞耻

李美珠和Jessi在综艺节目《第六感3》中大聊女性生理期，引爆韩网热议。
节目中Jessi背著双肩包亮相，刘在锡好奇地问她是不是要去上学，一向言行举止十分豪放的Jessi竟然有些羞赧地回答称是：「并不是，是那个来了」。一旁的美珠也说：「今天谁也不要碰姐姐，姐姐今天不行。」
看到Jessi一直都很害羞，吴娜拉调侃道：「上周谁是生理期？」女生们恣意的话题听得刘在锡不知该如何是好，连忙表示：「你们真的是把我当亲哥哥来看待，真的是...」 美珠接著说：「我因为COVID-19的后遗症已经两个月没来月经了。 」
刘在锡听完之后立马阻止她：「行了，别再说了，这是在录节目啊。」美珠依然坚持说：「我还问欧巴（刘在锡）：『欧巴我这月来了吗？』」刘在锡表示：「我真的太无语了。 」
相关内容播出后，美珠和刘在锡的对话就在韩网上引发争议，众人争论的焦点就是「月经羞耻」。 有网友表示：「为什么要问刘在锡呢，毕竟他是有家庭的人」、「那些说这样问男生也无所谓的人，试想一下如果是你老公的公司女生后辈问你老公'欧巴，这个月我有没有来'，你会怎么想？ 虽然我们不要因为月经而羞耻，但也请大家注意分寸」、「这都什么年代了，居然还觉得月经羞耻，这就是女性每个月会遇到的事情，会因为生理期而不舒服，怎么没有人因为感冒不舒服而感到羞耻呢」、「他们的关系其实也算是同事吧，在公司里真的没有男、 女同事随意讨论生理期的事情」、「我看这期的时候只觉得很搞笑，为什么会引发这个争议呢」等。
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