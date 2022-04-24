[分集劇情]《Again My Life》收視創新高直逼雙位數！李準基成為首席檢察官回歸（EP5）

[有雷]劇情精彩節奏明快的《Again My Life》在第五集收視創下目前自身最高紀錄，全國平均收視率來到9.7％，與第一集的5.8％比較起來已經成長接近一倍。而李準基也將結束學生生涯，正式成為首席檢察官，不過卻請調來到鄉下地方金山，目的是什麼呢？

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《Again My Life》重生後的金熙宇（李準基飾）又遇上了自己前世擔任檢察官時的第一個案件，嫌犯的兒子朴尚萬，花了10年時間才證明自己的父親無罪並找出真兇，金熙宇找前輩檢察官協助，並暗中建議他辦案方向，終於在短時間內將真兇繩之以法，而原本就是全校第一名的朴尚萬更能專心於學業，也考上了與金熙宇相同的大學，日後協助金熙宇偵辦案件。



受到金熙宇影響而轉性開始奮發讀書的好友金韓美（金栽經飾）如願考取的想要的大學，雖然檢察次長父親一直要她安靜低調生活，她偏飾選擇了新聞傳播系。而此時金熙宇接到了兵單，入伍的時間正好也與好朋友金熙雅（金智恩飾）出國留學的時間相同，金熙雅挽著金熙宇的手臂，表達自己對他的好感，而也在此暫時告別。



時間直接來到了七年後，金熙宇已是大名鼎鼎的首席檢察官，卻自己請調來到偏僻的金山，原來金山的檢察廳長應該是得罪了上級而被流放到此地，看著本地的地頭蛇欺負廳長的樣子，讓金熙宇更是刻不容緩展開行動。他從案件紀錄中發現，此地似乎有幫派勢力壟罩，於是他決定從他們經營的地下賭場開始展開調查。



金熙宇帶著朴尚萬一起帶著大筆現金佯裝成賭客，並且明明看出了事有蹊蹺卻故意輸掉大把金額，隔天他約了女荷官見面並表明自己的身份，而女子也告訴他文件的所在位置，金熙宇隔日前往盤查並大鬧現場，制伏了所有人並且得到有力證據。不過廳長卻不以為然，認為金熙宇的行為可能為自己帶來不良後果，並且打了金熙宇一耳光！金熙宇能照自己的意思做嗎？



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