[分集剧情]《Again My Life》收视创新高直逼双位数！李准基成为首席检察官回归（EP5）

[有雷]剧情精彩节奏明快的《Again My Life》在第五集收视创下目前自身最高纪录，全国平均收视率来到9.7％，与第一集的5.8％比较起来已经成长接近一倍。而李准基也将结束学生生涯，正式成为首席检察官，不过却请调来到乡下地方金山，目的是什么呢？

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《Again My Life》重生后的金熙宇（李准基饰）又遇上了自己前世担任检察官时的第一个案件，嫌犯的儿子朴尚万，花了10年时间才证明自己的父亲无罪并找出真凶，金熙宇找前辈检察官协助，并暗中建议他办案方向，终於在短时间内将真凶绳之以法，而原本就是全校第一名的朴尚万更能专心於学业，也考上了与金熙宇相同的大学，日后协助金熙宇侦办案件。



受到金熙宇影响而转性开始奋发读书的好友金韩美（金栽经饰）如愿考取的想要的大学，虽然检察次长父亲一直要她安静低调生活，她偏饰选择了新闻传播系。而此时金熙宇接到了兵单，入伍的时间正好也与好朋友金熙雅（金智恩饰）出国留学的时间相同，金熙雅挽著金熙宇的手臂，表达自己对他的好感，而也在此暂时告别。



时间直接来到了七年后，金熙宇已是大名鼎鼎的首席检察官，却自己请调来到偏僻的金山，原来金山的检察厅长应该是得罪了上级而被流放到此地，看著本地的地头蛇欺负厅长的样子，让金熙宇更是刻不容缓展开行动。他从案件纪录中发现，此地似乎有帮派势力垄罩，於是他决定从他们经营的地下赌场开始展开调查。



金熙宇带著朴尚万一起带著大笔现金佯装成赌客，并且明明看出了事有蹊跷却故意输掉大把金额，隔天他约了女荷官见面并表明自己的身份，而女子也告诉他文件的所在位置，金熙宇隔日前往盘查并大闹现场，制伏了所有人并且得到有力证据。不过厅长却不以为然，认为金熙宇的行为可能为自己带来不良后果，并且打了金熙宇一耳光！金熙宇能照自己的意思做吗？



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