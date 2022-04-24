《我們從今天開始》人物劇照&預告片：成勛扮花花公子超搶眼！林秀香坦承懷孕，男友申東旭一臉茫：「孩子誰的」

超期待成勛與林秀香兩人二搭！還有「明虎警長」申東旭！

SBS最新月火劇《我們從今天開始》*即將在下月播出，日前已開始進入宣傳，釋出了四位主演人物劇照及首支預告。

（*編按：原譯「今天開始我們」，因韓語正式片名語序有調換過，在此作更正）

浪漫愛情喜劇《我們從今天開始》，改編自知名美劇《Jane the Virgin》（貞愛好孕到），韓版英文片名也以女主角名字命名《Woori The Virgin》。劇情描述在結婚前一直守著貞潔的吳雨利（林秀香 飾），因意外事故生下了拉斐爾（成勛 飾）的孩子。導演與編劇均為鄭正華，鄭正華曾導演過《絕對達令》、《心靈的聲音：Reboot》，而製作公司為推出過《模範的士》（《模範計程車》）的CREATIVE LEADERS GROUP EIGHT。

林秀香扮演的女主角「吳雨利」，是名狗血劇的助理作家，和男朋友李江在戀愛2年。吳雨利是在爸爸的缺席、奶奶的嚴格教育下長大，長成了處事圓滑且正直的人。劇情會以吳雨利捲進懷孕事故，描述她漸漸有了女性自主觀念的成長過程。



成勛扮演吳雨利孩子生物學上的父親「拉斐爾」，化妝品集團代表。表面上是冷酷、瀟灑花花公子的他，私下其實渴望著遇到心愛之人並獲得幸福。劇情將闡述他他意外成為了父親，遭遇各種波折。



吳雨利的男朋友「李江在」由申東旭飾演，李江在是名正義感十足的重案組刑警，知情吳雨利婚前守貞仍與她交往了2年。他在外人面前是個遵守規則的刑警，但在吳雨利面前能卸下武裝，是個浪漫男子。



洪智允則飾演除了外貌，所有一切都是假象的女子「尹瑪莉」。尹瑪莉是故意接近拉斐爾並和他步入禮堂，是個有心機的女子，但她卻有讓人討厭不了的反轉被利。劇中她要守住和拉斐爾的婚姻，又面臨別的女人懷了拉斐爾的小孩。



首支預告以吳雨利接了友人婚禮的捧花開場，她的媽媽吳恩蘭（洪恩熙 飾）與奶奶（外婆）徐歸女（延雲景 飾）興奮的說：「六個月內要結婚了。」但吳雨利卻不太甘心的喊：「我是編劇！我不想失去我生活的重心。」乍聽之下她在工作之中獲得許多成就感，但其實經常被主編劇責難。



「我為什麼沒辦法下決心和江在歐巴結婚呢？」吳雨利也很煩惱。當李江在在教堂向吳雨利求婚，卻得到一句回應：「歐巴我懷孕了。」全場靜默，李江在直覺詢問：「孩子……是誰的？」



孩子的爸就是正在夜店興致高昂的的財閥二代拉斐爾。



▼預告片



預告播出後，許多觀眾的目光都被成勛飾演的看似放浪不羈的「拉斐爾」所吸引，表示要為了他收看，也有不少曾看過《新妓生傳》（芙蓉閣之戀）的觀眾非常期待兩人二度搭檔、三度合作‎。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞