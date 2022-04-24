《我们从今天开始》人物剧照&预告片：成勋扮花花公子超抢眼！林秀香坦承怀孕，男友申东旭一脸茫：「孩子谁的」

超期待成勋与林秀香两人二搭！还有「明虎警长」申东旭！

SBS最新月火剧《我们从今天开始》*即将在下月播出，日前已开始进入宣传，释出了四位主演人物剧照及首支预告。

（*编按：原译「今天开始我们」，因韩语正式片名语序有调换过，在此作更正）

浪漫爱情喜剧《我们从今天开始》，改编自知名美剧《Jane the Virgin》（贞爱好孕到），韩版英文片名也以女主角名字命名《Woori The Virgin》。剧情描述在结婚前一直守著贞洁的吴雨利（林秀香 饰），因意外事故生下了拉斐尔（成勋 饰）的孩子。导演与编剧均为郑正华，郑正华曾导演过《绝对达令》、《心灵的声音：Reboot》，而制作公司为推出过《模范的士》（《模范计程车》）的CREATIVE LEADERS GROUP EIGHT。

林秀香扮演的女主角「吴雨利」，是名狗血剧的助理作家，和男朋友李江在恋爱2年。吴雨利是在爸爸的缺席、奶奶的严格教育下长大，长成了处事圆滑且正直的人。剧情会以吴雨利卷进怀孕事故，描述她渐渐有了女性自主观念的成长过程。



成勋扮演吴雨利孩子生物学上的父亲「拉斐尔」，化妆品集团代表。表面上是冷酷、潇洒花花公子的他，私下其实渴望著遇到心爱之人并获得幸福。剧情将阐述他他意外成为了父亲，遭遇各种波折。



吴雨利的男朋友「李江在」由申东旭饰演，李江在是名正义感十足的重案组刑警，知情吴雨利婚前守贞仍与她交往了2年。他在外人面前是个遵守规则的刑警，但在吴雨利面前能卸下武装，是个浪漫男子。



洪智允则饰演除了外貌，所有一切都是假象的女子「尹玛莉」。尹玛莉是故意接近拉斐尔并和他步入礼堂，是个有心机的女子，但她却有让人讨厌不了的反转被利。剧中她要守住和拉斐尔的婚姻，又面临别的女人怀了拉斐尔的小孩。



首支预告以吴雨利接了友人婚礼的捧花开场，她的妈妈吴恩兰（洪恩熙 饰）与奶奶（外婆）徐归女（延云景 饰）兴奋的说：「六个月内要结婚了。」但吴雨利却不太甘心的喊：「我是编剧！我不想失去我生活的重心。」乍听之下她在工作之中获得许多成就感，但其实经常被主编剧责难。



「我为什么没办法下决心和江在欧巴结婚呢？」吴雨利也很烦恼。当李江在在教堂向吴雨利求婚，却得到一句回应：「欧巴我怀孕了。」全场静默，李江在直觉询问：「孩子……是谁的？」



孩子的爸就是正在夜店兴致高昂的的财阀二代拉斐尔。



▼预告片



预告播出后，许多观众的目光都被成勋饰演的看似放浪不羁的「拉斐尔」所吸引，表示要为了他收看，也有不少曾看过《新妓生传》（芙蓉阁之恋）的观众非常期待两人二度搭档、三度合作‎。

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