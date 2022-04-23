尹锡悦现身《刘Quiz》惹议！刘在锡强颜欢笑疑似事先不知情，新消息文在寅秘书开杠CJ娱乐

20日，韩国准总统尹锡悦现身刘在锡与曹世镐主持的谈话性节目《刘Quiz On The Block》引发观众反弹，被批判政治不中立、背离《刘Quiz》倾听民心的主旨。

▼前情提要



节目播出之后，批判言论排山倒海而来，也出现声音讨论刘在锡与整个制作组可能是临时迎来尹锡悦，事前完全不知道尹锡悦要上节目，因为开场气氛特别尴尬，刘在锡表情疑似强颜欢笑，他还说：「现在气氛非常森严，《刘Quiz》前所未有的氛围，我们也是……确实很慌张……」



其实早在播出前的19日，娱乐记者出身的知名YouTube李镇浩，就在个人频道爆料整个《刘Quiz》只有极少数人知道尹锡悦要出演，当天刘在锡与曹世镐到达拍摄现场，发现现场戒备森严，而且连经纪人也无法进入，都吓了一跳。李镇浩也替刘在锡声援，认为指责刘在锡利用此事作为政治跳板是无稽之谈：「刘在锡有那种权力干涉制作组邀请谁吗？」



而最新消息，青瓦台礼宾秘书官卓贤民21日於SNS发文，表示认为尹锡悦演出没有任何问题，但指责CJ娱乐去年4月以节目拒绝了文在寅总统与青瓦台发型师、皮鞋师傅等人的演出请求，事后又向媒体说谎「未曾收到任何出演谘询」，表明自己保留了当时和节目负责人的所有通联纪录。

卓贤民文末意有所指的说：「我们尊重制作组的决定，因为不希望某个节目受到外来压力影响，相信这种态度是对文化艺术的发展是正确的态度。相信尹当选人的出演是经过制作组的深思熟虑。」



「刘在锡事先可能不知情」一事仍在网路上被广为讨论，心疼刘在锡的言论相当多，大家都想知道从经纪公司、出演者、制作团队、电视台tvN到制作公司CJ娱乐「到底发生什么事？」，CJ娱乐在节目播出过后都未发表任何官方声明。



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