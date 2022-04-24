《瘋狂愛上你》EP.13-14劇情低開高走！與鄭秀晶曬恩愛甜到爆，金材昱劇中做人太失敗，復仇反派數不完~

反派真的一個接著一個出現，因為盧高鎮（金材昱 飾）前期冷漠又高壓的人設，累積的敵人實在太多了啦～！（下週一二就要大結局囉&女二超煩）

熱播韓劇《瘋狂愛上你》（Crazy Love）即將在下週一、二迎來 EP.16 的大結局，本週播出的 EP.13-14 也擁有超多訊息量，收視率也再度上升到 4.4% 的新高紀錄，相信大結局能夠再往上衝一波。



EP.13

女二白秀英（柳仁英 飾）依舊不肯放下，雖然盧高鎮狠心拒絕，但她仍覺得自己還有機會挽回，甚至約李晨阿（鄭秀晶 飾）出來喝酒，坦白自己多年等待的初戀就是盧高鎮，更宣稱盧高鎮還愛著自己，希望李晨阿可以離開盧高鎮（傻眼到爆），李晨阿並未做出回應，只是陷入苦惱。



期間，李晨阿親手準備愛心便當，讓盧高鎮十分開心，兩人在辦公室「妳餵我」、「我餵你」，眼睛彷彿都要滴出蜂蜜，公司同事意外闖入辦公室也被兩人給閃到～XD



之後，李晨阿再次約見白秀英，並表示自己不會離開盧高鎮，結束見面後，李晨阿與盧高鎮獨處時，拿下了兩人的情侶戒指，表示這是說謊時的假定情物，真正相愛後就不再需要了，兩人把話說開，盧高鎮也表示因為遇到了李晨阿，自己才能放下過往的一切，有了直面愛情的勇氣。



雖然盧高鎮愛情路漸漸順利，但事業卻面臨一大危機，被副代表吳世奇（河俊 飾）買通的女講師爆料盧高鎮逃漏稅和壓榨員工，引發社會的軒然大波，公司一下子變得水深火熱，副代表也成功召開股東大會要罷免盧高鎮的公司代表一職。

EP.14 但結果出乎意料，支持盧高鎮的票數過半，副代表依舊不死心在眾人面前爆料盧高鎮失憶，無法正常經營公司，但其實盧高鎮並沒有失憶，不僅打臉副代表，還拿出了這段時間他轉移公司財產、做假帳的各種證據，最終成功扳倒副代表。



接著，新聞中出現了許多人稱讚盧高鎮做過的好事跡，但這一切都是李晨阿之前為了報復盧高鎮而大肆花錢所累積的善行，也算是因禍得福。

盧高鎮再次回到當初車禍的現場，發現除了撞自己的姜老師，與在現場見死不救的副代表外，更出現了第三個神祕男子，姜老師表示是在賭場認識這個人，就是他慫恿自己去撞盧高鎮的。



白秀英也漸漸黑化，成功拉攏副代表到自己的公司，之後，盧高鎮找上副代表詢問他為何要與自己反目成仇，副代表終於說出實情，當年，副代表的妹妹潛入盧高鎮的辦公室想要偷拍考試題目，卻被盧高鎮當場抓住，盧高鎮不知道她是副代表的妹妹，還揚言要讓她無法在這個圈子生存，副代表的妹妹因為巨大的壓力而選擇輕生，所以副代表一直懷恨在心。



之後，李晨阿在開公司包裹時，一打開就發生爆炸，雖然無人受傷卻也受到了驚嚇，警察介入調查後，發現寄送爆炸物的是前秘書的孩子、一名學生，他也承認自己會寄爆炸物是為了給媽媽出氣，因為盧高鎮之前折磨秘書的種種惡行。

盧高鎮也決定不原諒報復自己的前秘書們，還有之前爆料的女講師，而李晨阿選擇幫大家求情，希望他選擇原諒，盧高鎮執意不會原諒一定要讓他們付出代價（另一方面也是因為李晨阿差點受傷讓他很生氣），李晨阿最終發怒，更表大喊就是因為大家都在對盧高鎮忍耐，被他之前的惡言惡行萌生恨意，才會有這些行為，兩人一言不合大吵，盧高鎮也生氣委屈地離開了辦公室。



本集最後出現了一個新角色，穿著白裙的女子，她一直監視著盧高鎮，還找上了李晨阿，似乎是認識的關係，李晨阿對著白裙女子喊：「羅秀妍老師？」之後羅老師將她帶走，把李晨阿昏倒的照片傳給了盧高鎮，盧高鎮找到了羅老師指定的地點，究竟她會做出什麼樣的事呢？



一下子出現了那麼多關鍵反派～，男主敵人真的太多啦！



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