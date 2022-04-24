《疯狂爱上你》EP.13-14剧情低开高走！与郑秀晶晒恩爱甜到爆，金材昱剧中做人太失败，复仇反派数不完~

反派真的一个接著一个出现，因为卢高镇（金材昱 饰）前期冷漠又高压的人设，累积的敌人实在太多了啦～！（下周一二就要大结局罗&女二超烦）

热播韩剧《疯狂爱上你》（Crazy Love）即将在下周一、二迎来 EP.16 的大结局，本周播出的 EP.13-14 也拥有超多讯息量，收视率也再度上升到 4.4% 的新高纪录，相信大结局能够再往上冲一波。



EP.13

女二白秀英（柳仁英 饰）依旧不肯放下，虽然卢高镇狠心拒绝，但她仍觉得自己还有机会挽回，甚至约李晨阿（郑秀晶 饰）出来喝酒，坦白自己多年等待的初恋就是卢高镇，更宣称卢高镇还爱著自己，希望李晨阿可以离开卢高镇（傻眼到爆），李晨阿并未做出回应，只是陷入苦恼。



期间，李晨阿亲手准备爱心便当，让卢高镇十分开心，两人在办公室「你喂我」、「我喂你」，眼睛彷佛都要滴出蜂蜜，公司同事意外闯入办公室也被两人给闪到～XD



之后，李晨阿再次约见白秀英，并表示自己不会离开卢高镇，结束见面后，李晨阿与卢高镇独处时，拿下了两人的情侣戒指，表示这是说谎时的假定情物，真正相爱后就不再需要了，两人把话说开，卢高镇也表示因为遇到了李晨阿，自己才能放下过往的一切，有了直面爱情的勇气。



虽然卢高镇爱情路渐渐顺利，但事业却面临一大危机，被副代表吴世奇（河俊 饰）买通的女讲师爆料卢高镇逃漏税和压榨员工，引发社会的轩然大波，公司一下子变得水深火热，副代表也成功召开股东大会要罢免卢高镇的公司代表一职。

EP.14 但结果出乎意料，支持卢高镇的票数过半，副代表依旧不死心在众人面前爆料卢高镇失忆，无法正常经营公司，但其实卢高镇并没有失忆，不仅打脸副代表，还拿出了这段时间他转移公司财产、做假帐的各种证据，最终成功扳倒副代表。



接著，新闻中出现了许多人称赞卢高镇做过的好事迹，但这一切都是李晨阿之前为了报复卢高镇而大肆花钱所累积的善行，也算是因祸得福。

卢高镇再次回到当初车祸的现场，发现除了撞自己的姜老师，与在现场见死不救的副代表外，更出现了第三个神秘男子，姜老师表示是在赌场认识这个人，就是他怂恿自己去撞卢高镇的。



白秀英也渐渐黑化，成功拉拢副代表到自己的公司，之后，卢高镇找上副代表询问他为何要与自己反目成仇，副代表终於说出实情，当年，副代表的妹妹潜入卢高镇的办公室想要偷拍考试题目，却被卢高镇当场抓住，卢高镇不知道她是副代表的妹妹，还扬言要让她无法在这个圈子生存，副代表的妹妹因为巨大的压力而选择轻生，所以副代表一直怀恨在心。



之后，李晨阿在开公司包裹时，一打开就发生爆炸，虽然无人受伤却也受到了惊吓，警察介入调查后，发现寄送爆炸物的是前秘书的孩子、一名学生，他也承认自己会寄爆炸物是为了给妈妈出气，因为卢高镇之前折磨秘书的种种恶行。

卢高镇也决定不原谅报复自己的前秘书们，还有之前爆料的女讲师，而李晨阿选择帮大家求情，希望他选择原谅，卢高镇执意不会原谅一定要让他们付出代价（另一方面也是因为李晨阿差点受伤让他很生气），李晨阿最终发怒，更表大喊就是因为大家都在对卢高镇忍耐，被他之前的恶言恶行萌生恨意，才会有这些行为，两人一言不合大吵，卢高镇也生气委屈地离开了办公室。



本集最后出现了一个新角色，穿著白裙的女子，她一直监视著卢高镇，还找上了李晨阿，似乎是认识的关系，李晨阿对著白裙女子喊：「罗秀妍老师？」之后罗老师将她带走，把李晨阿昏倒的照片传给了卢高镇，卢高镇找到了罗老师指定的地点，究竟她会做出什么样的事呢？



一下子出现了那么多关键反派～，男主敌人真的太多啦！



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