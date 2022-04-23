《流星》首集有朴正民等客串、INFINITE南優鉉獻唱OST！腹黑金永大屢屢貼近李聖經：「饒不了你」

男女主角到底什麼關係！！太好奇啦～

由李聖經與金永大主演的愛情喜劇《流星》昨晚（22日）於韓國開播，以全國AGB收視率1.6%開跑。



《流星》劇組先前就透露新人編劇崔妍秀實際就是經紀公司職員出身，會如實呈現演藝圈幕後經紀公司人們的故事，李聖經亦在《流星》發表會上透露高達95%相似。《流星》首播第一集確實細膩的演出了經紀公司職場狀況受好評，不過由於男主角金永大戲分還不多，讓一些觀眾感到失望。



《流星》目前看來也兌現了「每週都有驚喜人物客串」的承諾，首集甚至高達4位，包括了《地獄公使》朴正民、《德魯納酒店》徐宜淑、《Stove League》尹炳熙與《犯罪都市》李道君。另外，首支釋出的OST是同名歌曲〈Shooting Star〉，由南優鉉（INFINITE成員）獻唱！



（以下劇透首集內容）



《流星》首集以吳寒星（李聖經 飾）受訪作為序幕，她身為經紀公司Star Force宣傳組組長，要宣傳旗下藝人，也得替他們應對各種負面報導。吳寒星與同事姜有成（尹鐘焄 飾）、朴浩英（金允慧 飾）為了安撫藝人、替藝人收拾爛攤子，總要隨Call隨到。



公司內有男藝人三劈不打緊，吳寒星最怕的就是跑到非洲當一年義工的孔太星（金永大 飾），她光是想到一年前發生的事就腦袋混亂。當時在機場，孔太星穿越粉絲人潮牽起跌倒的吳寒星，孔太星和她咬耳朵：「等我回來絕對饒不了你。」



孔太星回國不是還有五天嗎？但孔太星卻出現在吳寒星面前……用類似的姿勢欺身和她說悄悄話。



今晚播出的下集預告孔太星回歸，劇情還回顧兩人過去相處的情景，吳寒星不曉得做了什麼惹怒孔太星，孔太星追到廁所，吳寒星躲在裡頭落淚。也許第二集要慢慢揭曉吳寒星與孔太成真正的關係了。



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