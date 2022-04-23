《流星》首集有朴正民等客串、INFINITE南优铉献唱OST！腹黑金永大屡屡贴近李圣经：「饶不了你」

男女主角到底什么关系！！太好奇啦～

由李圣经与金永大主演的爱情喜剧《流星》昨晚（22日）於韩国开播，以全国AGB收视率1.6%开跑。



《流星》剧组先前就透露新人编剧崔妍秀实际就是经纪公司职员出身，会如实呈现演艺圈幕后经纪公司人们的故事，李圣经亦在《流星》发表会上透露高达95%相似。《流星》首播第一集确实细腻的演出了经纪公司职场状况受好评，不过由於男主角金永大戏分还不多，让一些观众感到失望。



《流星》目前看来也兑现了「每周都有惊喜人物客串」的承诺，首集甚至高达4位，包括了《地狱公使》朴正民、《德鲁纳酒店》徐宜淑、《Stove League》尹炳熙与《犯罪都市》李道君。另外，首支释出的OST是同名歌曲〈Shooting Star〉，由南优铉（INFINITE成员）献唱！



（以下剧透首集内容）



《流星》首集以吴寒星（李圣经 饰）受访作为序幕，她身为经纪公司Star Force宣传组组长，要宣传旗下艺人，也得替他们应对各种负面报导。吴寒星与同事姜有成（尹钟焄 饰）、朴浩英（金允慧 饰）为了安抚艺人、替艺人收拾烂摊子，总要随Call随到。



公司内有男艺人三劈不打紧，吴寒星最怕的就是跑到非洲当一年义工的孔太星（金永大 饰），她光是想到一年前发生的事就脑袋混乱。当时在机场，孔太星穿越粉丝人潮牵起跌倒的吴寒星，孔太星和她咬耳朵：「等我回来绝对饶不了你。」



孔太星回国不是还有五天吗？但孔太星却出现在吴寒星面前……用类似的姿势欺身和她说悄悄话。



今晚播出的下集预告孔太星回归，剧情还回顾两人过去相处的情景，吴寒星不晓得做了什么惹怒孔太星，孔太星追到厕所，吴寒星躲在里头落泪。也许第二集要慢慢揭晓吴寒星与孔太成真正的关系了。



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