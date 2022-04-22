神仙組合！車銀優、韓韶禧、李洙赫合作拍攝廣告，網友：「就用這個組合拍電視劇吧、瘋狂期待」

日前，有網友在推特分享自己的家人和韓韶禧、車銀優和李洙赫一起進行拍攝。

而咖啡車的路透照近日也在網路上流傳，該網友寫下：「上次韓韶禧還有李洙赫一起拍的廣告是 Kakao Page 嗎？！那天有偶遇談有咖啡車來著，寫著 Kakao Page 隱藏最後的 Page ！心形符號標誌是銀優。」

#차은우



저번에 한소희님이랑 이수혁님이랑 찍었다는 광고 카카오페이지 광고인가?! 그 날 목격담 보니까 커피차 있었다는데



"카카오페이지의 숨겨둔 마지막 페이지!"



라고 써잇구.. 하트 표시 으누 같아!!!!! pic.twitter.com/B31ho543mG — 누양 (@nuyang_0330) April 21, 2022

消息一公開，讓網友們表示：「Kakao Page？！大發」、「三個人的臉都很華麗」、「漫撕特輯」、「這瘋狂的組合怎麼回事 哇 是惡魔嗎」、「資本就應該這樣用」、「希望不要只拍廣告，還要拍電視劇」、「嗚哇...看看拍攝場所的背景，期待值上升」、「好～現在就用那個組合去拍電視劇吧」等等。日前李俊昊也為 Kakao Page 代言網路漫畫，並拍攝了宣傳影片，很期待這組人馬會拍攝什麼樣的東西呢～



韓韶禧與朴炯植主演的《單戀原聲帶》在日前終映，她的下部作品與朴敘俊、魏嘏雋合作的tvN新劇《京城生物》。



李洙赫出演的《還有明天》目前還在播出中，劇中他飾演「走馬燈」的引渡管理組組長「朴中佶」一角。



而 ASTRO 預計在5月回歸，除了團體活動外，車銀優今年也有新作品和大家見面。都市恐怖動作電影《分貝》預計在2022年夏天上映，還主演OCN新劇《Island》，飾演牧師「約翰」一角。

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