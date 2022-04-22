神仙组合！车银优、韩韶禧、李洙赫合作拍摄广告，网友：「就用这个组合拍电视剧吧、疯狂期待」

神仙组合！车银优、韩韶禧、李洙赫合作拍摄广告，网友：「就用这个组合拍电视剧吧、疯狂期待」

韩剧   2022年4月22日   星期五14:16   Yuan  

（封面图源：Fantagio、9ato Entertainment、MBC《明天》剧照）

日前，有网友在推特分享自己的家人和韩韶禧、车银优和李洙赫一起进行拍摄。

而咖啡车的路透照近日也在网路上流传，该网友写下：「上次韩韶禧还有李洙赫一起拍的广告是 Kakao Page 吗？！那天有偶遇谈有咖啡车来著，写著 Kakao Page 隐藏最后的 Page ！心形符号标志是银优。」

消息一公开，让网友们表示：「Kakao Page？！大发」、「三个人的脸都很华丽」、「漫撕特辑」、「这疯狂的组合怎么回事 哇 是恶魔吗」、「资本就应该这样用」、「希望不要只拍广告，还要拍电视剧」、「呜哇...看看拍摄场所的背景，期待值上升」、「好～现在就用那个组合去拍电视剧吧」等等。日前李俊昊也为 Kakao Page 代言网路漫画，并拍摄了宣传影片，很期待这组人马会拍摄什么样的东西呢～

韩韶禧与朴炯植主演的《单恋原声带》在日前终映，她的下部作品与朴叙俊、魏嘏隽合作的tvN新剧《京城生物》。
（图源：Disney+《单恋原声带》剧照）（图源：Disney+《单恋原声带》剧照）

李洙赫出演的《还有明天》目前还在播出中，剧中他饰演「走马灯」的引渡管理组组长「朴中佶」一角。
（图源：MBC《明天》剧照）

而 ASTRO 预计在5月回归，除了团体活动外，车银优今年也有新作品和大家见面。都市恐怖动作电影《分贝》预计在2022年夏天上映，还主演OCN新剧《Island》，饰演牧师「约翰」一角。

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