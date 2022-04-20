宋智孝爆料《RM》成員中劉在錫和金鍾國最嘮叨：「所以兩個人不能見面」還透露曾跟蹤過李光洙！

宋智孝作為嘉賓出演綜藝《屋塔房的問題兒童們》，節目中她也提到《Running Man》成員中劉在錫和金鍾國最嘮叨。

接著，宋智孝被問到「兩人中最嘮叨的人是誰」時，她回答：「兩人的嘮叨是不一樣的，在錫歐爸經常嘮叨有關節目的事，鍾國歐爸經常嘮叨私生活方面的事情，所以兩個人不能見面。兩人的嘮叨加在一起，就會變成如此（巨大的）。」



對此，金鐘國否認自己是老頭子，並說：「在錫哥是老頭子，我是導師。在錫哥的嘮叨有點累，我更人性化。在錫哥的嘮叨就像上課一樣，我的嘮叨很自然地滲入其中的感覺。」指出自己與劉在錫的嘮叨不同，引發爆笑。



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另一方面，宋智孝表示在《Running Man》聚餐後跟蹤過金鍾國害李光洙。她透露事件的始末：「聚餐時的時候，除了我以外，男成員們之間吵吵鬧鬧互相交換眼神。因為太傷心了，偷偷坐在光洙車後座潛伏進去酒桌，最後一起玩了。」偷偷跟蹤李光洙這段，真的聽幾次都不膩啊 XD



這集《屋塔房的問題兒童們》將在今晚（20日）播出，大家可以在期待一下有沒有什麼幕後小故事啦！

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