《Queendom 2》宇宙少女、本月少女、Brave Girls交換舞台對照原版MV！眾女團走出全新風格超吸粉

交換歌曲的舞台真的是……太～好～看～了～！！！（下週更更更期待）

Mnet 女團競舞節目《Queendom 2》緊接著第二場競演來到了 EP.3，最新主題是「翻唱其他出演者的歌曲」也就是要呈現交換彼此歌曲的舞台，面臨全新的一大考驗，參賽者們也使出渾身解數，讓觀眾與粉絲們看到更棒的一面。

而在本週 EP.3 率先登場的三組女團，分別是宇宙少女、本月少女、Brave Girls，接下來欣賞一下她們的完整舞台影片，對照交換歌曲的原版MV吧！



▼宇宙少女 → GFRIEND《Navillera》，以驚悚恐怖的咒術師風格開場，刀裙舞加上成員們的高音非常驚艷，為了不讓人聯想到原曲，下了很大的功夫；另外，雖然陰暗風格的呈現很創新，但《Navillera》歌詞很青春正面，也有部份網友覺得這個改編有些可惜。



《Navillera》原版MV：



▼本月少女 → SISTAR《Shake it》，成員們展現活潑俏麗的一面，用舞台劇的方式呈現，過程很引人入勝，讓大眾看到她們嶄新的一面，聽說現場氣氛更棒更HIGH。



《Shake it》原版MV：



▼Brave Girls → Kep1er《MVSK》，從成熟內斂的黑白畫面，切換到金色華麗的舞台風格，完全展現了她們的優勢，雖然大眾對剛出道的Kep1er歌曲不熟，反而讓Brave Girls的版本就像是自己的歌一般，相當成功！



《MVSK》LIVE舞台：（這首歌是收錄曲，所以沒有MV）



《Queendom 2》下週還會有 VIVIZ、Kep1er、孝琳的全新交換舞台，一起期待吧～！

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