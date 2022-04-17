《Queendom 2》宇宙少女、本月少女、Brave Girls交换舞台对照原版MV！众女团走出全新风格超吸粉

交换歌曲的舞台真的是……太～好～看～了～！！！（下周更更更期待）

Mnet 女团竞舞节目《Queendom 2》紧接著第二场竞演来到了 EP.3，最新主题是「翻唱其他出演者的歌曲」也就是要呈现交换彼此歌曲的舞台，面临全新的一大考验，参赛者们也使出浑身解数，让观众与粉丝们看到更棒的一面。

而在本周 EP.3 率先登场的三组女团，分别是宇宙少女、本月少女、Brave Girls，接下来欣赏一下她们的完整舞台影片，对照交换歌曲的原版MV吧！



▼宇宙少女 → GFRIEND《Navillera》，以惊悚恐怖的咒术师风格开场，刀裙舞加上成员们的高音非常惊艳，为了不让人联想到原曲，下了很大的功夫；另外，虽然阴暗风格的呈现很创新，但《Navillera》歌词很青春正面，也有部份网友觉得这个改编有些可惜。



《Navillera》原版MV：



▼本月少女 → SISTAR《Shake it》，成员们展现活泼俏丽的一面，用舞台剧的方式呈现，过程很引人入胜，让大众看到她们崭新的一面，听说现场气氛更棒更HIGH。



《Shake it》原版MV：



▼Brave Girls → Kep1er《MVSK》，从成熟内敛的黑白画面，切换到金色华丽的舞台风格，完全展现了她们的优势，虽然大众对刚出道的Kep1er歌曲不熟，反而让Brave Girls的版本就像是自己的歌一般，相当成功！



《MVSK》LIVE舞台：（这首歌是收录曲，所以没有MV）



《Queendom 2》下周还会有 VIVIZ、Kep1er、孝琳的全新交换舞台，一起期待吧～！

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