《第六感3》李伊庚一登場瞬間融入團隊，對戰Jessi場面超爆笑！連劉在錫也忍不住罵人了～

最新一集 EP.5 真的是太爆笑啦！XDDD

tvN 熱門推理系列節目《第六感3》第五集邀請到了人氣演員李伊庚與俞利，李伊庚一登場就瞬間融入團隊，還讓Jessi和劉在錫忍不住開罵，讓這一集從開場就非常有看頭。



成員們似乎都跟李伊庚都很熟了，不過 Jessi 沒認出他，讓李伊庚超委屈，兩人一起上過節目，還幫忙做過舞蹈挑戰，Jessi 的辯解也顯得相當無力。（兩人是同歲，感覺湊在一起非常鬧～XD）



之後，李伊庚開玩笑地拿出一樣東西，說是Jessi掉的，Jessi看到後立刻怒瞪並拍掉，看起來就要衝上前揍他了，李伊庚不僅綜藝感十足、估計今天是要走「瘋子」路線，李相燁也說：「你絕對會被Jessi揍。」（李伊庚當下拿出了菸盒，韓國明星都會盡量避免在大眾面前有抽菸的形象）



▼節目此片段：



而在分隊伍時，李伊庚立刻就選了Jessi，讓她好氣又好笑，之後兩人又一起選了李相燁成為同隊，隊長李伊庚就說：「因為我們是只有男生的隊伍。」



Jessi再度嚴肅，用胸去頂他：「我是男的嗎？你這傢伙！」讓李伊庚倉皇退後，結果坐扁了劉在錫買的咖啡，讓劉在錫超難過～。



Jessi安慰劉在錫說：「OPPA，你都那麼有錢了～。」李伊庚接著說：「哥，我聽說你存到1兆了。」劉在錫轉過頭叫李伊庚「閉嘴」，大神多金的謠言已經越來越誇大了。XD



▼節目此片段：



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