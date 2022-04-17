《第六感3》李伊庚一登场瞬间融入团队，对战Jessi场面超爆笑！连刘在锡也忍不住骂人了～

最新一集 EP.5 真的是太爆笑啦！XDDD

tvN 热门推理系列节目《第六感3》第五集邀请到了人气演员李伊庚与俞利，李伊庚一登场就瞬间融入团队，还让Jessi和刘在锡忍不住开骂，让这一集从开场就非常有看头。



成员们似乎都跟李伊庚都很熟了，不过 Jessi 没认出他，让李伊庚超委屈，两人一起上过节目，还帮忙做过舞蹈挑战，Jessi 的辩解也显得相当无力。（两人是同岁，感觉凑在一起非常闹～XD）



之后，李伊庚开玩笑地拿出一样东西，说是Jessi掉的，Jessi看到后立刻怒瞪并拍掉，看起来就要冲上前揍他了，李伊庚不仅综艺感十足、估计今天是要走「疯子」路线，李相烨也说：「你绝对会被Jessi揍。」（李伊庚当下拿出了菸盒，韩国明星都会尽量避免在大众面前有抽菸的形象）



▼节目此片段：



而在分队伍时，李伊庚立刻就选了Jessi，让她好气又好笑，之后两人又一起选了李相烨成为同队，队长李伊庚就说：「因为我们是只有男生的队伍。」



Jessi再度严肃，用胸去顶他：「我是男的吗？你这家伙！」让李伊庚仓皇退后，结果坐扁了刘在锡买的咖啡，让刘在锡超难过～。



Jessi安慰刘在锡说：「OPPA，你都那么有钱了～。」李伊庚接著说：「哥，我听说你存到1兆了。」刘在锡转过头叫李伊庚「闭嘴」，大神多金的谣言已经越来越夸大了。XD



▼节目此片段：



更多有趣的内容记得会看这一集节目喔。

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