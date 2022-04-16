《偶然成為社長2》雪炫剛進門被哥哥們當成素人！反觀男客人一眼認出後，心甘情願被多收錢～XD

雪炫的超大口罩，真的把臉遮好遮滿耶～。

tvN 熱門綜藝節目《偶然成為社長2》最新EP.8最美兼職生登場，她就是 AOA 的雪炫，跟趙寅成在電影《安市城》中是一對兄妹，以及尹敬浩合作了韓劇《晝與夜》，跟哥哥們都很熟了，卻在第一次出現時發生了意外的小插曲。



雪炫帶著忐忑的心情走進超市，熱情地跟櫃台的尹敬浩打招呼，結果尹敬浩卻對著她說：「（廚房）那邊也有藝人。」身旁的車太鉉第一眼也沒有認出雪炫。



當雪炫摘下口罩終於認出來，因為悄悄地走進來加上口罩遮太多，哥哥們都以為是客人而已。



待在廚房的趙寅成立刻走出來熱情迎接，朴孝俊也被雪炫的到來給嚇到，一得知她是新的兼職生，就害羞地說：「那妳坐著休息吧！我們來就好。」



▼《偶然成為社長2》第8集，車太鉉沒認出雪炫反問：「妳是誰呀？」



接著趙寅成就帶雪炫去休息時放東西，逛了一下超市環境，幫忙帶上圍裙，還主動問要不要喝飲料，尹敬浩看到後說：「寅成他對我是不同的態度耶，還帶雪炫去認識環境，反而我一到這裡他就叫我去搬貨物。」



之後，雪炫站上收銀台，結帳時男客人表示，被多收錢也沒關係，最後還把結完帳的零食送給了雪炫，瞬間氣氛相當歡樂。



《偶然成為社長2》下一集還會有《安市城》主演員朴秉恩也登場，每週四下午 15:10 播出新的一集。



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