《偶然成为社长2》雪炫刚进门被哥哥们当成素人！反观男客人一眼认出后，心甘情愿被多收钱～XD

雪炫的超大口罩，真的把脸遮好遮满耶～。

tvN 热门综艺节目《偶然成为社长2》最新EP.8最美兼职生登场，她就是 AOA 的雪炫，跟赵寅成在电影《安市城》中是一对兄妹，以及尹敬浩合作了韩剧《昼与夜》，跟哥哥们都很熟了，却在第一次出现时发生了意外的小插曲。



雪炫带著忐忑的心情走进超市，热情地跟柜台的尹敬浩打招呼，结果尹敬浩却对著她说：「（厨房）那边也有艺人。」身旁的车太铉第一眼也没有认出雪炫。



当雪炫摘下口罩终於认出来，因为悄悄地走进来加上口罩遮太多，哥哥们都以为是客人而已。



待在厨房的赵寅成立刻走出来热情迎接，朴孝俊也被雪炫的到来给吓到，一得知她是新的兼职生，就害羞地说：「那你坐著休息吧！我们来就好。」



▼《偶然成为社长2》第8集，车太铉没认出雪炫反问：「你是谁呀？」



接著赵寅成就带雪炫去休息时放东西，逛了一下超市环境，帮忙带上围裙，还主动问要不要喝饮料，尹敬浩看到后说：「寅成他对我是不同的态度耶，还带雪炫去认识环境，反而我一到这里他就叫我去搬货物。」



之后，雪炫站上收银台，结帐时男客人表示，被多收钱也没关系，最后还把结完帐的零食送给了雪炫，瞬间气氛相当欢乐。



《偶然成为社长2》下一集还会有《安市城》主演员朴秉恩也登场，每周四下午 15:10 播出新的一集。



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