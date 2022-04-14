《社內相親》18分鐘未公開花絮！安孝燮因為「肉麻」台詞害羞笑場，還展現網球、鋼琴實力！

《社內相親》雖然日前已經播出大結局，近日製作組公開長達18分鐘的未公開花絮，讓大家可以再次回味一下！

當中有申夏莉（金世正 飾）和姜泰武（安孝燮 飾）第一次嘴唇碰撞的場面，兩人還不小心撞到頭，PD：「看來夏莉的頭很硬啊？」安孝燮：「是我的頭太弱了。」到陳映書（薛仁雅 飾）家抓蟑螂的車成勳（金旻奎 飾），想即興表演的薛仁雅不小心摔倒，金旻奎也笑著問：「妳困了嗎？」



安孝燮和金旻奎在拍攝時，桌子上放了一盤餅乾。金旻奎：「這個本來就這樣放的嗎？」安孝燮則說因為自己不愛吃（烏龜餅乾），所以把它轉到另一邊。金旻奎：「真的很好吃，你嚐嚐看，這個人氣很高的。」金旻奎甚至還那一塊塞到安孝燮嘴裡，結果...說了：「但這不是我喜歡的類型。」

安孝燮現實中也是像姜泰武一樣什麼都行，拍攝網球場面時打得很好，他表示：「幾乎隔了10年，高中的時候有打過，現在重新熟悉感覺。」還展現了彈鋼琴，金世正看到也說：「太帥了～」之後有人彈了《花路》，金世正也馬上獻唱。



여러분 감상 타임입니다.

피아노 치는 안효섭 멋짐

감상하고 가실게요~



하리 오나 확인하고 피아노 치는게 레알 태무 캐해 완벽인거지



하리 반응 = 내 반응



멋있다... 멋있당~

고마워 하고 받는거 ㅋㅋㅋ 효섭이 진짜 태며들었다 ㅋㅋㅋ#사내맞선 #안효섭 #강태무 #김세정 #신하리 pic.twitter.com/BrHQF9Hyej — 폴라리스 안효섭 (@Paularis950417) April 13, 2022

還有姜泰武在申夏莉朋友面前，展現十足的男友力。實際拍攝的時候，安孝燮說著台詞的時候笑場了，因為害羞耳朵慢慢變紅。金世正：「不好意思，可以再來一次『妳好漂亮』嗎？」安孝燮：「啊～可以！原來是想聽這個啊！」



花絮一公開，也讓網友們紛紛留言：「這對情侶就那樣再拍一部電視劇吧」、「現在還想看更多的花絮」、「居現在還是沒有真實感..星期一和星期二變得空蕩蕩的..」、「我很好奇未公開的場面」、「得拍第二季啊，即使是特別篇」、「泰武有什麼是不會的」、「拍攝現場的氣氛很溫馨」、「為了能讓我們的觀眾看到而剪輯，辛苦了」等等。

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