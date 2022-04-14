《社內相親》18分鐘未公開花絮！安孝燮因為「肉麻」台詞害羞笑場，還展現網球、鋼琴實力！

《社內相親》雖然日前已經播出大結局，近日製作組公開長達18分鐘的未公開花絮，讓大家可以再次回味一下！
當中有申夏莉（金世正 飾）和姜泰武（安孝燮 飾）第一次嘴唇碰撞的場面，兩人還不小心撞到頭，PD：「看來夏莉的頭很硬啊？」安孝燮：「是我的頭太弱了。」到陳映書（薛仁雅 飾）家抓蟑螂的車成勳（金旻奎 飾），想即興表演的薛仁雅不小心摔倒，金旻奎也笑著問：「妳困了嗎？」
安孝燮和金旻奎在拍攝時，桌子上放了一盤餅乾。金旻奎：「這個本來就這樣放的嗎？」安孝燮則說因為自己不愛吃（烏龜餅乾），所以把它轉到另一邊。金旻奎：「真的很好吃，你嚐嚐看，這個人氣很高的。」金旻奎甚至還那一塊塞到安孝燮嘴裡，結果...說了：「但這不是我喜歡的類型。」
コブクチップを食べた事ないアンヒョソプ氏にミンギュ氏がオススメしているくだりが面白くて可愛すぎる#사내맟선 #社内お見合い#안효섭 #김민규—유키 (@parksiyooy13) April 13, 2022
初めてコブギチップ食べた時の不思議そうな感じ pic.twitter.com/bC0YSGJNx1
安孝燮現實中也是像姜泰武一樣什麼都行，拍攝網球場面時打得很好，他表示：「幾乎隔了10年，高中的時候有打過，現在重新熟悉感覺。」還展現了彈鋼琴，金世正看到也說：「太帥了～」之後有人彈了《花路》，金世正也馬上獻唱。
여러분 감상 타임입니다.— 폴라리스 안효섭 (@Paularis950417) April 13, 2022
피아노 치는 안효섭 멋짐
감상하고 가실게요~
하리 오나 확인하고 피아노 치는게 레알 태무 캐해 완벽인거지
하리 반응 = 내 반응
멋있다... 멋있당~
고마워 하고 받는거 ㅋㅋㅋ 효섭이 진짜 태며들었다 ㅋㅋㅋ#사내맞선 #안효섭 #강태무 #김세정 #신하리 pic.twitter.com/BrHQF9Hyej
還有姜泰武在申夏莉朋友面前，展現十足的男友力。實際拍攝的時候，安孝燮說著台詞的時候笑場了，因為害羞耳朵慢慢變紅。金世正：「不好意思，可以再來一次『妳好漂亮』嗎？」安孝燮：「啊～可以！原來是想聽這個啊！」
花絮一公開，也讓網友們紛紛留言：「這對情侶就那樣再拍一部電視劇吧」、「現在還想看更多的花絮」、「居現在還是沒有真實感..星期一和星期二變得空蕩蕩的..」、「我很好奇未公開的場面」、「得拍第二季啊，即使是特別篇」、「泰武有什麼是不會的」、「拍攝現場的氣氛很溫馨」、「為了能讓我們的觀眾看到而剪輯，辛苦了」等等。
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究