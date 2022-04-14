《社内相亲》18分钟未公开花絮！安孝燮因为「肉麻」台词害羞笑场，还展现网球、钢琴实力！

《社内相亲》虽然日前已经播出大结局，近日制作组公开长达18分钟的未公开花絮，让大家可以再次回味一下！

当中有申夏莉（金世正 饰）和姜泰武（安孝燮 饰）第一次嘴唇碰撞的场面，两人还不小心撞到头，PD：「看来夏莉的头很硬啊？」安孝燮：「是我的头太弱了。」到陈映书（薛仁雅 饰）家抓蟑螂的车成勋（金旻奎 饰），想即兴表演的薛仁雅不小心摔倒，金旻奎也笑著问：「你困了吗？」



安孝燮和金旻奎在拍摄时，桌子上放了一盘饼干。金旻奎：「这个本来就这样放的吗？」安孝燮则说因为自己不爱吃（乌龟饼干），所以把它转到另一边。金旻奎：「真的很好吃，你尝尝看，这个人气很高的。」金旻奎甚至还那一块塞到安孝燮嘴里，结果...说了：「但这不是我喜欢的类型。」

安孝燮现实中也是像姜泰武一样什么都行，拍摄网球场面时打得很好，他表示：「几乎隔了10年，高中的时候有打过，现在重新熟悉感觉。」还展现了弹钢琴，金世正看到也说：「太帅了～」之后有人弹了《花路》，金世正也马上献唱。



여러분 감상 타임입니다.

피아노 치는 안효섭 멋짐

감상하고 가실게요~



하리 오나 확인하고 피아노 치는게 레알 태무 캐해 완벽인거지



하리 반응 = 내 반응



멋있다... 멋있당~

고마워 하고 받는거 ㅋㅋㅋ 효섭이 진짜 태며들었다 ㅋㅋㅋ#사내맞선 #안효섭 #강태무 #김세정 #신하리 pic.twitter.com/BrHQF9Hyej — 폴라리스 안효섭 (@Paularis950417) April 13, 2022

还有姜泰武在申夏莉朋友面前，展现十足的男友力。实际拍摄的时候，安孝燮说著台词的时候笑场了，因为害羞耳朵慢慢变红。金世正：「不好意思，可以再来一次『你好漂亮』吗？」安孝燮：「啊～可以！原来是想听这个啊！」



花絮一公开，也让网友们纷纷留言：「这对情侣就那样再拍一部电视剧吧」、「现在还想看更多的花絮」、「居现在还是没有真实感..星期一和星期二变得空荡荡的..」、「我很好奇未公开的场面」、「得拍第二季啊，即使是特别篇」、「泰武有什么是不会的」、「拍摄现场的气氛很温馨」、「为了能让我们的观众看到而剪辑，辛苦了」等等。

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