《社内相亲》18分钟未公开花絮！安孝燮因为「肉麻」台词害羞笑场，还展现网球、钢琴实力！

《社内相亲》虽然日前已经播出大结局，近日制作组公开长达18分钟的未公开花絮，让大家可以再次回味一下！
当中有申夏莉（金世正 饰）和姜泰武（安孝燮 饰）第一次嘴唇碰撞的场面，两人还不小心撞到头，PD：「看来夏莉的头很硬啊？」安孝燮：「是我的头太弱了。」到陈映书（薛仁雅 饰）家抓蟑螂的车成勋（金旻奎 饰），想即兴表演的薛仁雅不小心摔倒，金旻奎也笑著问：「你困了吗？」
安孝燮和金旻奎在拍摄时，桌子上放了一盘饼干。金旻奎：「这个本来就这样放的吗？」安孝燮则说因为自己不爱吃（乌龟饼干），所以把它转到另一边。金旻奎：「真的很好吃，你尝尝看，这个人气很高的。」金旻奎甚至还那一块塞到安孝燮嘴里，结果...说了：「但这不是我喜欢的类型。」
コブクチップを食べた事ないアンヒョソプ氏にミンギュ氏がオススメしているくだりが面白くて可愛すぎる#사내맟선 #社内お見合い#안효섭 #김민규—유키 (@parksiyooy13) April 13, 2022
初めてコブギチップ食べた時の不思議そうな感じ pic.twitter.com/bC0YSGJNx1
安孝燮现实中也是像姜泰武一样什么都行，拍摄网球场面时打得很好，他表示：「几乎隔了10年，高中的时候有打过，现在重新熟悉感觉。」还展现了弹钢琴，金世正看到也说：「太帅了～」之后有人弹了《花路》，金世正也马上献唱。
여러분 감상 타임입니다.— 폴라리스 안효섭 (@Paularis950417) April 13, 2022
피아노 치는 안효섭 멋짐
감상하고 가실게요~
하리 오나 확인하고 피아노 치는게 레알 태무 캐해 완벽인거지
하리 반응 = 내 반응
멋있다... 멋있당~
고마워 하고 받는거 ㅋㅋㅋ 효섭이 진짜 태며들었다 ㅋㅋㅋ#사내맞선 #안효섭 #강태무 #김세정 #신하리 pic.twitter.com/BrHQF9Hyej
还有姜泰武在申夏莉朋友面前，展现十足的男友力。实际拍摄的时候，安孝燮说著台词的时候笑场了，因为害羞耳朵慢慢变红。金世正：「不好意思，可以再来一次『你好漂亮』吗？」安孝燮：「啊～可以！原来是想听这个啊！」
花絮一公开，也让网友们纷纷留言：「这对情侣就那样再拍一部电视剧吧」、「现在还想看更多的花絮」、「居现在还是没有真实感..星期一和星期二变得空荡荡的..」、「我很好奇未公开的场面」、「得拍第二季啊，即使是特别篇」、「泰武有什么是不会的」、「拍摄现场的气氛很温馨」、「为了能让我们的观众看到而剪辑，辛苦了」等等。
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