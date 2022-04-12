金钟国&朴世莉不是姐弟脸而是「夫妻脸」吧XD 始源直呼「嫂子」！DinDin妙言：「婚纱照分不出来怎么办」

弟弟们很卖力帮哥哥牵线XDD

金钟国在《我家的熊孩子》继洪真英之后，又有新的Love Line？10日播出的最新一集EP.287，金钟国和高尔夫名将兼自己的「分身」朴世莉各自带队PK足球，吃饭时间两个人因为互动太有意思，被始源与DinDin等人凑堆啦！

▼前情提要，关於金钟国与朴世莉的分身传说(?)



事情是这样开始的，朴世莉要金钟国不喝酒就帮忙剪肉，金钟国二话不说马上放下筷子开始剪肉。始源看著听话的金钟国忍不住说：「这样下去两人不会有感情了吧？」金钟旼帮腔：「有可能会结婚。」



话传到金钟国耳里，始源解释两人看起来很有默契，朴世莉暗示始源他皮在痒：「这是很危险的发言。」金钟国则说：「有没有默契不知道，但确实长得很像。」两人长得很像连钟国妈妈都认证！



过了一下子话题又绕回金钟国和朴世莉身上，始源又说：「钟国哥要和世莉姐这样的人交往。」还直接改口世莉「我们嫂子」让金钟国怒喊：「呀！」朴世莉也连忙撇清：「我也很讨厌！不能和这种男人过！」



DinDin觉得很少人能治得了金钟国，不怕死跟著开口：「感觉会突然发表结婚宣言，要是拍婚纱照分不出来怎么办？」始源抚著胸继续鼓噪：「啊……我已经开始心动了。」



希澈让朴世莉玩起「理想型世界杯」选伴在无人岛生活，朴世莉最后果然还是选了相对「实用」的金钟国！DinDin再度开口：「新婚旅行要去无人岛了啊？」朴世莉像是又抓到一个皮在痒的小孩，回应他：「那你到时候跟我个见面啊？」玩笑话终於打住XD



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