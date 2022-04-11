姜棟元&IU&宋康昊&裴斗娜首次合作新片《Broker》海報公開！《小偷家族》是枝裕和導演，6月感動上映

這是日本知名導演是枝裕和在韓國的第一部作品，請來的四位大咖演員也非常有誠意，超期待宋康昊、姜棟元、IU和裴斗娜一起碰撞出的火花！

《Broker》故事圍繞被遺棄在紙箱中的嬰兒出發，講述因此而聚到一起的人們意想不到的旅程。 宋康昊飾演自稱善意的中間人「尚賢」，和姜棟元飾演的拍檔「東洙」一起為嬰兒尋找新的父母，不料在路上遇到了嬰兒的媽媽「素英」（IU 飾）一起加入旅程。 素英遺棄嬰兒的原因和回來的原因都無從知曉，裴斗娜飾演的刑警「秀珍」對他們不依不饒地展開追蹤，李周映飾演和她一起追蹤的晚輩「李刑警」。

今天公開的海報以藍天白雲為背景，尚賢和東洙相視而笑，素英則帶著令人看不懂的神情望向窗外，文案：「Baby box，從那裡開始的特別交易。 」



據悉是枝裕和早在2020年已完成劇本初稿，編寫劇本時完全以姜棟元、宋康昊、裴鬥娜這三個演員來開發角色與塑造故事，而從企劃到上映更花了足足6年時間。





是枝裕和導演2018年憑藉《小偷家族》首次摘得金棕櫚獎，從《幻之光》到《我的意外爸爸》、《無人知曉的夏日清晨》、《海街日記》，擅長描繪被社會遺忘、未能獲得保護的人物和家庭，用犀利卻又溫暖的視角給各國觀眾帶去無限感動。 電影《Broker》預計6月在韓上映。



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