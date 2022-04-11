姜栋元&IU&宋康昊&裴斗娜首次合作新片《Broker》海报公开！《小偷家族》是枝裕和导演，6月感动上映

这是日本知名导演是枝裕和在韩国的第一部作品，请来的四位大咖演员也非常有诚意，超期待宋康昊、姜栋元、IU和裴斗娜一起碰撞出的火花！

《Broker》故事围绕被遗弃在纸箱中的婴儿出发，讲述因此而聚到一起的人们意想不到的旅程。 宋康昊饰演自称善意的中间人「尚贤」，和姜栋元饰演的拍档「东洙」一起为婴儿寻找新的父母，不料在路上遇到了婴儿的妈妈「素英」（IU 饰）一起加入旅程。 素英遗弃婴儿的原因和回来的原因都无从知晓，裴斗娜饰演的刑警「秀珍」对他们不依不饶地展开追踪，李周映饰演和她一起追踪的晚辈「李刑警」。

今天公开的海报以蓝天白云为背景，尚贤和东洙相视而笑，素英则带著令人看不懂的神情望向窗外，文案：「Baby box，从那里开始的特别交易。 」



据悉是枝裕和早在2020年已完成剧本初稿，编写剧本时完全以姜栋元、宋康昊、裴斗娜这三个演员来开发角色与塑造故事，而从企划到上映更花了足足6年时间。





是枝裕和导演2018年凭藉《小偷家族》首次摘得金棕榈奖，从《幻之光》到《我的意外爸爸》、《无人知晓的夏日清晨》、《海街日记》，擅长描绘被社会遗忘、未能获得保护的人物和家庭，用犀利却又温暖的视角给各国观众带去无限感动。 电影《Broker》预计6月在韩上映。



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