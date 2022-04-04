安孝燮、金世正履行《社內相親》收視公約！一起合唱OST，改歌詞＋對視，真的超級甜♥

在《社內相親》播出前，安孝燮、金世正出演電台《崔華靜的Power Time》進行宣傳時，他們就有談到收視公約。

金世正表示和安孝燮事先定好：「如果收視突破10%的話，會以非常感恩的心，我們 OST 陣容也很強大，所以會選其中一首由我來負責改編歌詞，歐爸會用原來的原版，一起合唱。」



《社內相親》播出後，以輕鬆愉快的劇情，加上每集都有不同的笑點，在網路上都有超高的討論度，收視也不斷攀升，第6集就已經突破10.1%啦！



今日（4日）SBS 方面公開安孝燮、金世正履行收視公約的影片，他們演唱劇中 OST 《Love, Maybe》（原唱：MeloMance），原本最後一句的歌詞是「這似乎就是愛情吧」，他們改成「我們不是相愛著嘛～」安孝燮笑著說：「你為什麼不做啊？」金世正：「合音我做不到。」兩人一起說著謝謝，金世正：「歐爸也辛苦啦！」

網友們也紛紛留言：「第二季，Please」、「太喜歡了」、「快點破15％，讓四位主演一起合唱」、「我近期最喜歡的CP」、「已經哭了，我不要結束」、「延長一下啊」、「太甜了，請你們繼續相愛」等等。

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