安孝燮、金世正履行《社内相亲》收视公约！一起合唱OST，改歌词＋对视，真的超级甜♥

在《社内相亲》播出前，安孝燮、金世正出演电台《崔华静的Power Time》进行宣传时，他们就有谈到收视公约。

金世正表示和安孝燮事先定好：「如果收视突破10%的话，会以非常感恩的心，我们 OST 阵容也很强大，所以会选其中一首由我来负责改编歌词，欧爸会用原来的原版，一起合唱。」



《社内相亲》播出后，以轻松愉快的剧情，加上每集都有不同的笑点，在网路上都有超高的讨论度，收视也不断攀升，第6集就已经突破10.1%啦！



今日（4日）SBS 方面公开安孝燮、金世正履行收视公约的影片，他们演唱剧中 OST 《Love, Maybe》（原唱：MeloMance），原本最后一句的歌词是「这似乎就是爱情吧」，他们改成「我们不是相爱著嘛～」安孝燮笑著说：「你为什么不做啊？」金世正：「合音我做不到。」两人一起说著谢谢，金世正：「欧爸也辛苦啦！」

网友们也纷纷留言：「第二季，Please」、「太喜欢了」、「快点破15％，让四位主演一起合唱」、「我近期最喜欢的CP」、「已经哭了，我不要结束」、「延长一下啊」、「太甜了，请你们继续相爱」等等。

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