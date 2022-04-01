《社內相親》金旻奎最難忘的台詞讓大家驚呼！最近開心的事？薛仁雅：「和車成勳的床戲結束了」

幾乎每部在 Netflix 上架的韓劇，主要演員都會去玩疊疊樂並回答問題，最新預告是《社內相親》的四位（安孝燮、金世正、金旻奎、薛仁雅）主演啦！

先公開影片中，問到「最難忘的台詞是？」薛仁雅說：「不然的話，我要越線了。」金旻奎則說：「絕對不會讓你忘記。」他一講完，薛仁雅和金世正馬上大聲尖叫，大家...應該記得這是在哪段吧 XD 而金世正的問題是「現實中，你會和哪個角色相親？」她回答：「當然是和映書！」安孝燮：「我以為你只有兩個選擇呢！」金世正也改回答：「當然是要和泰武相親啊～」



「最近開心的事？」薛仁雅直說：「和車成勳的床戲結束了！這對我們來說真的是件開心的事，因為身材管理結束了。」金旻奎：「菜單調整結束了，終於可以吃想吃的了。」而金旻奎還模仿申金熙的台詞「左邊是Samantha、右邊是Rachel」，不過...這經典的場面，他竟然不知道在說什麼，知道是胸部後，還大聲地笑了。



完整版影片將會在明日（2日）於 YouTube「The Swoon」頻道公開，大家可以期待一下啦！

另外，《社內相親》第11集預告中，姜泰武意外出車禍，申夏莉即將被辭退？姜泰武跟申夏莉的家人的見面似乎不是很順利，爺爺不知對著誰說了一句：「你辭職，離開吧！」而《社內相親》也將在下週播出大結局，期待收視可以再創新高，想看四位主演一起唱歌啊！



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